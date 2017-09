La 4ème annĂ©e au pouvoir du PrĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta vient d’ĂŞtre cĂ©lĂ©brĂ©e dans un faste mĂ©diatique jamais organisĂ© dans notre pays depuis l’avènement de la dĂ©mocratie. A titre de comparaison, 30 Ă 45 minutes suffisaient Ă M. Alpha Oumar KonarĂ©, soumis Ă des rouleaux de questions par trois ou quatre journalistes de divers horizons, pour faire le point du mandat en cours. Dans la forme, on sentait l’exhumation des vertus incarnĂ©es par la libertĂ© de presse, le droit d’informer et la volontĂ© politique du locataire de Koulouba, de restituer au peuple, de lui expliquer les enjeux qui cernent la vie nationale dans tous les domaines.

On sentait la touche de l’Universitaire, du PĂ©dagogue, du Politicien pĂ©tri dans les luttes nationales de 1968 Ă 1991 pour un nouveau Mali. Le Bâtisseur d’une nouvelle ère Ă©mergeait de ses idĂ©es, de sa vision et le peuple savait Ă quoi s’attendre.

Nos confrères quittaient le gazon frais, sous le ciel Ă©toilĂ© du 08 juin de tous les ans dans une aire de Koulouba, les yeux pĂ©tillants du savoureux Ă©change qu’ils avaient eu avec leur PrĂ©sident de la RĂ©publique.

Comparaison n’Ă©tant pas raison, et ne voulant pas suggĂ©rer la moindre Ă©quation d’Ă©galitĂ© obligatoire entre les protagonistes diffĂ©rents du tout au tout, nous disons simplement que par rapport Ă lui-mĂŞme (de l’interview donnĂ©e sur le maintien du rĂ©fĂ©rendum ou celle menĂ©e par le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’ORTM), l’on sent un lĂ©ger mieux. L’interviewĂ© affichait aisĂ©ment et contentement et s’exprimait, la langue dĂ©liĂ©e. Sauf mauvais procès, nul ne saurait dire qu’il n’avait rien entendu, rien compris. Bravo, Monsieur le PrĂ©sident ! Mais, quand on a en face un journaliste ou un monsieur dans le style le plus obsĂ©quieux qui puisse exister de façon inconvenante pour la profession, il n’est pas difficile d’ĂŞtre serein et de transformer la partie en Ă©changes entre amis ou parents.

En revisitant la sĂ©ance sous toutes ses faces, des questions taraudent l’esprit :

– Quels Ă©taient les objectifs fixĂ©s ? Etait-ce pour informer le peuple sur les quatre annĂ©es de pouvoir alors que tous les ans l’opportunitĂ© d’Ă©clairer la nation sur son Ă©tat Ă©tait faite ? Mais, que serait-ce alors le bilan en terme d’emplois productifs crĂ©es ? En terme de dĂ©veloppement des secteurs de l’Ă©conomie nationale Ă travers des statistiques, des volumes d’exportation et d’importation ? En terme de mieux-ĂŞtre alimentaire des mĂ©nages, de santĂ©, d’Ă©ducation, etc. Comment les Maliens ont vĂ©cu le mois de Ramadan passĂ© ? Le kilo du sucre ne valait-il pas les 600 F CFA ? Comment les Maliens se soignent-ils dans les hĂ´pitaux, dans les centres de santĂ© ? Combien d’Ă©coles, de salles de classes ont Ă©tĂ© construites ? Que nenni !

Quatre ans, c’est la moitiĂ© de huit ans. De 1960 Ă 1968, le père de la Nation et son gouvernement ont crĂ©e une cinquantaine de sociĂ©tĂ©s et entreprises d’Etat, augmentĂ© le taux de scolarisation de 8% Ă 18%, rĂ©ussi une rĂ©forme du système Ă©ducatif, donnĂ© au pays un Code de la famille, instaurĂ© au nord du pays, malgrĂ© l’appui du pouvoir de Charles De Gaulle, la paix, l’intĂ©gritĂ© du territoire.

De nos jours, il serait galvanisant pour le peuple de voir des rĂ©alisations de 2013 Ă 2017. Ce qui amènerait Ă penser que le nouveau KĂ©ĂŻta Ă Koulouba Ă©tait bien sur les traces du premier KĂ©ĂŻta en ce lieu. Les circonstances qui prĂ©valaient de 1960 Ă 1968 contre le rĂ©gime de Modibo KĂ©ĂŻta, constamment rudouĂ© par la France pour son appui au FLN algĂ©rien, pour la crĂ©ation de la monnaie malienne, pour l’expulsion des bases françaises, … avec la complicitĂ© de voisins aux ordres de l’ancien colonisateur, Ă©taient plus âpres, plus ardues que celles que nous vivons maintenant. Donc, la faute de manque de rĂ©alisations pendant ces 4 ans ne serait pas imputable aux conditions que nous vivons.

Qu’il y ait des retards dans la conclusion des Accords avec la rĂ©bellion, cela n’est imputable qu’aux tenants de la force brutale, qui ne voulaient pas nĂ©gocier ”le dos au mur”,, ”le couteau sur la gorge” et non Ă qui que ce soit.

L’Ă©change amical avec le DG de l’ORTM s’est largement Ă©tendu sur de prĂ©tendues urgences, concoctĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, pour mettre le Gouvernement Ă proximitĂ© des besoins, des problèmes des populations. 89 milliards y ont Ă©tĂ© consacrĂ©s. C’Ă©tait-lĂ une information prĂ©cipitĂ©e de façon impromptue. Car, Ă ce jour, la pauvretĂ©, la famine, le manque d’eau potable jusqu’au cĹ“ur de la capitale, l’extrĂŞme avantage d’accĂ©der Ă l’Energie si l’on a des appuis dans le rĂ©gime, le bĂ©nĂ©fice des routes bitumĂ©es dĂ©senclavant les zones de rĂ©elles productions Ă celles de grande consommation, la mise Ă disposition des engrais aux paysans (nous ne parlons pas de ceux dans les villages qui sont encore soumis Ă des techniques aratoires ancestrales). Tout cela est inconnu de la Nation et ce ne sont pas les quelques images portant sur quelques champs ça et lĂ qui importent. Il faudrait du concret, des choses concrètes, des rĂ©sultats probants, plus de rĂ©duction du chĂ´mage de diplĂ´mĂ©s, plus d’attrait pour les jeunes de rester au pays et non d’aller chercher fortune ailleurs.

Cela dit, l’objectif visĂ© Ă©tait de rĂ©ussir un exercice de communication ayant vocation Ă soigner l’image de l’interviewĂ©, donc Ă sĂ©duire le peuple. En lui reprochant dĂ©licatement de ne rien comprendre de lui-mĂŞme ? C’est ce qui semble plus conforme au contenu de l’interview, aux questions posĂ©es en filigrane leurs rĂ©ponses. De deux choses, l’une. Ou l’intervieweur prend son interlocuteur pour quelqu’un qu’il faut orienter dans ses rĂ©ponses. Soit, les questions viennent de ce dernier en mĂŞme temps que les rĂ©ponses qu’il valide pour s’Ă©viter une longue dissertation.

Dans tous les deux cas, l’exercice n’a pas su balayer les ressentiments des populations contre un homme en qui elles avaient eu confiance en 2013. Et qui emportĂ© par les honneurs, les facilitĂ©s que procure le pouvoir ou agonissant sous des diktats, des incitations qui le dĂ©passeraient, a oubliĂ© qu’au terme du quinquennat, le peuple sera consultĂ© de nouveau. La reprise en langues nationales de l’exercice de communication, si l’on se fie aux divers tĂ©moignages, agacerait les populations et ternit encore plus l’image des deux protagonistes.

Les questions oubliĂ©es relatives Ă l’Ă©tat de santĂ© du Chef de l’Etat, Ă ses voyages sans apport consĂ©quent Ă la situation nationale, les somptueuses dĂ©penses, les immixtions de parents et amis de la famille qui se passent Ă ciel ouvert dans le pays, l’expansion fulgurante de fortunes personnelles, le règne de l’impunitĂ© qui a mĂŞme effrayĂ© le VĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral, le PĂ´le Economique, la CASCA des regards des observateurs, tout cela a tourmentĂ© les esprits.

Et a contribuĂ© Ă Ă©roder de façon dramatique l’image d’un homme et de son rĂ©gime. Le parti dont il est le crĂ©ateur a certes engrangĂ© des adhĂ©sions qui ne sont d’ailleurs que de froids calculs d’intĂ©rĂŞts, devrait-ĂŞtre le seul Ă qui il fallait poser la dernière question de l’interview. Maintient-il encore un soutien dĂ©clarĂ© plus tĂ´t par certains de ses responsables ?

B.Koné