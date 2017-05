Depuis son départ de la primature le 11 décembre 2012, dans les conditions que tout le monde connaît, l’astrophysicien, Modibo Diarra, ancien Premier de la transition sous le CNRDRE du 17 avril au 11 décembre 2012, n’a toujours pas touché un Kopeck de ses indemnités d’ancien Premier Ministre du Mali. Et pour cause !

Parti de la primature en ce début du mois de décembre 2012, voir contraint d’abandonner son poste après une forte incompréhension avec le CNRE du Général Amadou Aya Sanogo, de nos jours, Modibo Diarra, non moins président du RPDM, le parti qu’il a crée, s’adonne à la lecture ou voyage beaucoup. Interrogé par nos soins, l’homme se refuse de commenter quoi que ce soit, ni sur la gestion actuelle, encore moins, ses rapports avec l’ancienne junte de Kati. Mais interpelle tous les citoyens à une union sacrée pour sauver le pays, car le régime à lui seul, ne peut pas faire face aux problèmes qui nous assaillent.

L’audace du PM Diarra

Mais grande a été notre surprise d’apprendre que ce PM qui, en quelques mois, a prouvé que le Mali a des ressources et pouvait se passer de certaines subventions ou appuis. C’était sans connaître la capacité de certains qui s’agrippent au pouvoir et n’ont pas hésité a été vite le mettre hors d’état de nuire », à en croire un proche. « Le PM Diarra dérangeait mais il a réussi en quelques mois de gestion de la primature, prouvé aux maliens que tout est possible pour faire développer le pays. C’est pour cela qu’il y a eu une levée de boucliers sans précédent contre lui et même jusqu’à le mettre en porte à faux avec le CNRDRE. C’était trop méchant ! », a déploré notre interlocuteur.

Rien reçu depuis son départ de la primature

En tout cas, selon le PM Diarra, depuis son départ de la primature, il n’a rien reçu comme indemnités. « Pourtant, l’année dernière, il y a eu une décision (verbale) du locataire de Koulouba s’attribuer quelques milliards et quelques millions de salaires par mois aux anciens Premiers Ministres dont lui-même au titre d’indemnités avec effet rétroactif même si à l’époque els Ministres Mamadou Igor Diarra (Economie et Fiances) et Bocary Tréta (Agriculture), s’étaient opposés, ce qui leur a valu leur sortie du gouvernement», remarque-t-on.

Au moment où nous bouclons cette édition, le PM n’a toujours pas été remis dans ses droits sans que nous puissions être édifiés partout où nous sommes passés.

Vengeance qui rime avec cynisme

Ce qu’il faut retenir et qui crève les yeux explique ce vieux retraité, c’est que les tombeurs du régime de l’UDPM, se sont spécialisés dans une sorte de vengeance inimaginable et détestent du coup, tous ceux qui peuvent emmener un vrai changement pour le bonheur du peuple malien. Modibo Diarra fait partie de ces fils du Mali qui ont fait leurs preuves. Pour quoi, c’est lui qui est brimé dans ses droits ? Pourquoi pas les autres ?

PM patriotes et prédateurs !

En guise de rappel, le Mali a eu des Premiers Ministres qui ont su apporter leur contribution à l’édification d’un état fort, comme d’autres par contre, n’ont travaillé qu’à mettre le pays dans l’état actuel par des saupoudrages, des mensonges grotesques, voir criards avec des politiques d’exclusions, de tape à l’œil aux conséquences désastreuses pour le pays. La situation que nous vivions depuis quelques années est la conséquence directe de la mal gouvernance instaurée au Mali au nom d’une prétendue démocratie qui s’est révélée avec le temps, être du faux, une vraie gabegie, un retour en arrière gravissime et un désespoir pour les générations actuelles et des lendemains incertains.

Les PM de 1960 à ce jour

Entre autres, on peut citer : – Modibo Kéïta (1960/1695) ; Yoro Diakité (1968/1969) ; Mamadou Dembélé (1986/1988) ; Soumana Sacko (1991/1992) ; Younoussi Touré (1991/1992) ; Abdoulaye Sékou Sow (1993/1994) ; IBK (1994/2000) ; Mandé Sidibé (2000/2002) ; Modibo Kéïta ( 18/03 au 09/06/2002) ; Ahmed Ag Hamani (2004/2007) ; Modibo Sidibé (2007/2011) ; Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé (03/4/2011/22/03/2012) ; Modibo Diarra (17/04 au 11/12/2012) ; Diago Cissoko (11/12/2012 au 05/09/2013) ; Oumar tatam Ly (05/09/ 2013 au 05/04/2014) ; Moussa Mara (05/04/2014 au09/01/2014) ; Modibo Kéïta (09/01/2015 au 10 avril 2017) ; Abdoulaye Idrissa Maïga depuis le 10 avril dernier).

Si la plupart parmi ceux-ci, voir tous, sauf Modibo Diarra, qui a quand même un garde du corps et après rien d’autre, demeure dans une situation qui prouve à suffisance la politique de deux poids, deux mesures qui prévaut au Mali depuis l’avènement de la « démocratie » au Mali.

Comment ne pas s’en offusquer ? Pour le moment, le PM Diarra, toujours accueillant et souriant, attend toujours d’être remis dans ses droits.

Hamady