Welcome! Log into your account

En disant aux Tchadiens d’aller directement dans l’Adrar et en empêchant les Maliens d’aller à Kidal, cela supposait deux choses. Un, les Maliens n’ont pas le courage des Tchadiens. Ils n’auraient même pas pu faire face au Mnla. Donc, les Maliens manquent de courage. La deuxième suggestion qui choque: les Maliens sont des barbares. S’ils vont dans l’Adrar, ils vont se livrer à une vengeance sauvage et ils vont exterminer les Touareg».

A sa suite, le Pr Aly Nouhoum Diallo a indiqué que la France avait perdu l’amour ressuscité pour elle dès lors qu’elle avait dit: «forces armées et de sécurité du Mali, arrêtez-vous à la frontière du cercle de Gao et de Kidal.

Il n’y a pas eu des reports. Il y a eu un seul report. On aurait pu reporter pour donner satisfaction à certains, qui n’étaient pas prêts d’une manière ou d’une autre. Mais, lorsque l’on reporte une fois, on reporte deux fois, on reporte trois fois. Nous avons dit qu’il fallait en finir. Monsieur Hollande est intervenu de façon, je me permets de le dire, quelque peu maladroite. A propos de la date des élections, les responsabilités sont quelque peu partagées».

Concernant la fixation de la date des élections, il a été on ne peut plus clair: «Ce n’est pas Monsieur Hollande qui a fixé la date des élections. Il a parlé après les Maliens. Le 29 janvier 2013, lorsque le Premier ministre présentait la Feuille de route à l’Assemblée nationale, après le Conseil des ministres qui s’était tenu 3 ou 4 jours avant, présidé par le Président de la République, la période des élections a été fixée. C’est cette période que nous avons décidé après.

You are going to send email to