Daouda Traoré, Universitaire de son état, d’avis que le régime a fait une avancée majeure, salue les efforts du gouvernement malien en matière de stabilité sociale : «Nous nous réjouissons de la stabilité qui a prévalu au pays tout au long de 2016. Sous le leadership d’IBK les irrédentistes de Kidal ont accepté le dialogue pour finir une bonne fois pour tous avec la crise. Des rencontres de haut niveau ont été tenues à cet effet entre les parties en conflit sans qu’il y’ait de prise de positions de part et d’autre. Cette chance donnée au dialogue a été à l’origine d’entrée dans le gouvernement d’un membre influent de la CMA en la personne de Mme Nina Walett Intallou qui occupe aujourd’hui le porte feuille de l’Artisanat et du Tourisme. Le pays n’a pas connu de troubles courant 2016. Les cas d’attaques isolées sont l’œuvre de quelques égarés et ne sont pas de nature à remettre en case le processus de sortie de crise tant recherché », a renchéri notre interlocuteur.

