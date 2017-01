Welcome! Log into your account

C’est pourquoi nous assistons à une cascade de grèves de toutes les couches socioprofessionnelles et un mécontentement généralisé à tous les échelons de la population. La situation actuelle ressemble à celle que nous avons vécue il y a vingt-cinq (25) ans sous le règne du général Moussa Traoré qualifié de grand républicain par IBK lors de son investiture au Centre international de conférence de Bamako (CICB), le 4 septembre 2013 : mauvaise gestion, dilapidation de l’argent du contribuable, népotisme, surfacturation, corruption, détournement de deniers publics, marché de gré à gré, accaparement des terres des paysans, etc.

En quatre (04) ans de gestion des affaires du pays, le président IBK a dilapidé le capital de confiance et de sympathie que ses compatriotes lui avaient placé pour ravir la vedette à ses concurrents lors de la présidentielle de 2013. Il s’est montré en deçà des attentes et de la satisfaction de nombreux besoins et urgents des Maliens qui ont regretté le choix de l’homme qui était censé apporter le changement tant souhaité par le peuple malien.

