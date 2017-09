Chères amies, chers amis,

Les communautés musulmanes de par le monde célèbrent ces jours-ci la fête la plus importante du calendrier islamique, en souvenir du sacrifice d’Abraham. Au delà de la perpétuation d’un rite fondamental, la fête de la Tabaski est porteuse de symboliques fortes et constitue l’une des grandes occasions de resserrer les liens aussi bien entre les proches que les voisins et les collègues.