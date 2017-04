Nommé le 8 avril dernier, le tout-nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, a officiellement pris fonction le lundi dernier à la Primature. Il succède désormais à Modibo Kéïta. Ce fut une cérémonie d’adieu pour le désormais ex-Premier ministre. Une belle occasion pour lui de passer le relais à son cadet.

La cérémonie étant prévue pour 11 heures, le nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a fait son entrée à 10 h 58 à la Primature où il a été accueilli par Modibo Kéïta, tous deux habillés en basin blanc. Après les salutations, les deux personnalités ont eu un entretien d’une heure d’horloge, histoire d’échanger sur les dossiers de la nation encore sur la table du chef du gouvernement. Après, Modibo et Abdoulaye Idrissa ont ensuite paraphé les procès-verbaux de la passation, avant de s’adresser au personnel de la Primature. Là aussi, Modibo Kéïta a remercié le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, pour la confiance placée en lui pour conduire le gouvernement pendant deux ans. Il a ensuite félicité Abdoulaye Idrissa Maïga pour le choix porté sur lui. Comme il fallait s’y attendre, Modibo Kéïta n’a pas manqué d’apprécier les qualités de son successeur. “Je ne doute pas de vos qualités pour réussir votre mission. L’efficacité, la rigueur, la discrétion sont autant vos qualités que j’ai toujours appréciées de vous. C’est vrai que les défis sont nombreux, mais, je suis convaincu que vous réussirez” dira Modibo Kéïta.

Prenant la parole à son tour, le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, s’est dit aussi très heureux de collaborer avec Modibo Kéïta. Ce qui lui a beaucoup servi. Pour lui, ce fut tout simplement une véritable école au point de vue de la qualité de l’homme. L’ébullition du front social, notamment la grève des syndicats de la santé et de l’éducation, la sécurité et autres problèmes, sont autant d’attentes. Le nouveau Premier ministre se dit disposé à travailler avec le personnel de la Primature. Il compte beaucoup sur ces hommes et ces femmes de la Primature afin de relever les nombreux défis.

Après les différentes interventions, ce fut une photo de famille pour immortaliser l’événement. Après cette séance, l’émotion fut grande quand Modibo Kéïta donnait au revoir à ses désormais ex-collaborateurs de la Primature. A la grande surprise, Abdoulaye Idrissa Maïga a décidé d’accompagner l’ex-Premier ministre à son domicile à la Base. Pour ce faire, ils sont rentrés dans le même véhicule. Après cette cérémonie de passation, le nouveau Premier ministre veut passer à la vitesse supérieure. Il s’est rendu le même jour dans les hôpitaux Gabriel Touré et Point-G pour s’enquérir les conditions des malades et se faire une idée de l’évolution de la grève des syndicats de la santé. Le mardi dernier, il a eu un entretien en tête en tête avec les différents syndicats, à savoir l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) de Yacouba Katilé et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (Cstm) de Hamadoun Amion Guindo.

