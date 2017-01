Contesté par certains et incompris par d’autres, le locataire de Koulouba tend une fois de plus sa main aux Maliens. Comme pour dire « Ayez confiance en moi ».

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président IBK est au four et au moulin. Il cherche à redonner confiance au peuple malien, malgré la persistance des défis à relever. C’est pourquoi, dans son message à la nation à l’occasion du nouvel an, il a tenu à rassurer sa population. Le peuple malien a souffert et continu de souffrir pour de multiples raisons connues de tous : les conséquences de la crise de 2012. Il est toujours facile de mettre un pays à genou. Mais, il est souvent très difficile pour une nation de se relever de sa chute. Peut-on encore croire à IBK ? Cela dépendra des actions qui seront initiées en 2017 et qui doivent impacter la vie des populations.

