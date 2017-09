Aujourd’hui vendredi 1er septembre 2017, la communauté musulmane du Mali, à l’instar de la Ouma Islamique, célèbre la fête de l’Aïd el-Kabîr, fête du Grand sacrifice.

A cette occasion, le Président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar KEITA, souhaite une bonne et heureuse fête à tous les fidèles musulmans et les exhorte à plus de prières et de bénédictions pour la paix et la stabilité dans un Mali uni et prospère.

Asalam aleykoum warahmatoulah wa barakatouhou.

Par Présidence de la République du Mali