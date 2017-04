Le ministre de Commerce, Porte-parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté a animé, le dimanche 16 avril, à la Primature, un point de presse. Objectif : partager avec les hommes de médias les missions assignées à la nouvelle équipe gouvernementale par le président et les différentes activités menées sous l’impulsion du premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga pour désamorcer la crise dans le secteur sanitaire suite à la grève illimitée déclenchée depuis le 9 mars dernier.

Selon le conférencier, l’exécutif malien a mené d’intenses activités, depuis la formation de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Abdoulaye Idrissa Maïga.

Et de poursuivre que dès sa prise de fonction, le Chef du gouvernement a tenu son premier conseil de cabinet au cours duquel il a évoqué les questions brulantes de l’heure. À le croire, lors de ce conseil de cabinet, le premier ministre a rappelé les immenses défis que son équipe doit relever en particulier l’apaisement du front social par l’obtention rapide d’une trêve sociale pour garantir des négociations sereines, exigeantes et courtoises avec les syndicats.

Il ajoutera que le premier ministre a évoqué également la question de la gouvernance. « Le Chef du gouvernement a expliqué aux ministres que la gouvernance constitue un défi majeur. Notre pays a besoin d’une gouvernance qui sait adapter la bonne méthode au contexte et d’un gouvernement, sachant se mettre au service des légitimes aspirations de nos populations, doit se montrer exemplaire par des actes concrets », a-t-il dit.

À ses dires, Abdoulaye Idrissa Maïga a aussi exhorté les membres du gouvernement à s’inscrire dans une vision stratégique claire, nourrie par l’éthique de la gouvernance et de la rédevabilité contre les postures budgétivores. « Nous devons faire le pari de démontrer le contraire, prouver que chacune et chacun des femmes et des hommes faisant partie du gouvernement est au service de la nation, au service de l’intérêt général. Nous devons, dès maintenant, poser des actes forts et concrets qui parlent à l’opinion, à nos concitoyens, crédibilisent l’action publique et confortent l’image de l’action gouvernementale » a été, selon le conférencier, l’un des messages forts du premier ministre.

Par ailleurs, il a confié à la presse que le locataire de la Citée administrative a aussi invité le ministre de l’Économie et des Finances à revoir et réformer le système des avantages en nature notamment les carburants et les produits alimentaires par l’instauration d’un système de cartes, rationalisant du coup, dans un cadre de prévisions et de maîtrise, le seuil des besoins et des consommations, de sorte que des limites raisonnables soient respectées. « Nous devons également réglementer rapidement et encadrer davantage les missions à l’intérieur et à l’extérieur au profit de la maîtrise et de la diminution des dépenses et coûts », a poursuivi le premier ministre.

En ce qui concerne les missions assignées à la nouvelle équipe gouvernementale, le porte-parole du gouvernement dira que lors du premier conseil des ministres qui s’est tenu, le dimanche 16 avril le président IBK a instruit aux membres du gouvernement à articuler leur mission autour de quatre axes prioritaires notamment le parachèvement de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, l’apaisement du climat social, la mise en œuvre du programme présidentiel d’urgences sociales et l’adaptation de notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales.

D’après le ministre Konaté, le président de la République a rappelé que l’Accord offre, malgré les lenteurs et les difficultés, une réelle chance de préserver l’unité et la diversité de notre pays dans une vision partagée de notre nation et de notre communauté de destin. « IBK a également exprimé son souci de préserver autant que possible le pouvoir d’achat grâce à une politique constante de soutien à la consommation pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’État à travers une augmentation du point d’indice des fonctionnaires de 20 % sur la période 2015-2017 », a précisé le conférencier. Et de poursuivre que ces mesures ont été renforcées par une baisse de huit points sur le taux d’impôt sur le traitement de salaires.

Par rapport à la levée du mot d’ordre de grève illimitée des agents de la santé, le ministre du Commerce s’est réjoui de cette issue favorable. Il précisera que sur les neuf points de préavis de grève des agents de la santé, huit ont fait l’objet d’accord et un accord partiel a été trouvé sur un point.

MAMA PAGA