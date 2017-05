Faire figurer la Charte du « Kourou Kan Fouka » provenant de l’Empire Esclavagiste du Mandé dans le Projet de Révision Constitutionnelle IBK est une méconnaissance de la véritable Base rationnelle du Mali actuel. A écouter nos fameux Intellectuels Historiens Maliens, le Citoyen Lambda a tendance à croire que le Mali a commencé d’exister avec l’avènement des Royaumes et Empires, ce qui est archi faux.

Les Rois et Empereurs Maliens dont on ne peut être fiers ont créé des inégalités inacceptables entre les groupes d’individus d’une même Base Originelle humaine.

De la répartition Originelle entre individus des Fonctions Sociales d’apprentissage de l’Humain Moderne (chasse, pêche, forge, tissage, travaux champêtres etc.), nos Rois et Empereurs Maliens en ont fait des groupes de Castes et Nobles, c’est-à-dire des êtres inférieurs et supérieurs (quelle bêtise humaine).

L’histoire orale racontée sur le Mali (la Base incontestable de l’Humain Moderne) a été maquillée de Légendes invraisemblables à faire dormir debout sans aucun rapport avec la Réalité historique de la Base rationnelle Malienne.

Imaginez chers Lecteurs, la Mer Originelle au niveau du fleuve Niger (une réalité naturelle vérifiable), vous comprendrez facilement que dans une telle condition existentielle, toutes les Ethnies et Races humaines dont l’origine géographique se situe au-delà de la rive gauche de ce fleuve ont pris le train de l’Humain Moderne en cours de chemin.

Vous conviendrez avec moi qu’on ne peut pas prendre le train de l’humanité en cours de chemin et s’ériger en connaisseur éclaireur de l’humanité terrestre.

Il y a donc naturellement une Préséance Bamanan (Ethnie Race humaine) sur les zones géographiques du Mandé et du Wagadou qui étaient sous la Mer Originelle (chut, chut, chut, silence de mort). Pour vous en convaincre, il suffit de ramener tout Parler humain au détail de ses sons précis émis, pour qu’il tombe dans l’éteignoir sans le secours de la Langue Mère Bamanan. Cette langue Mère Bamanan est structurée en sons humains naturels significatifs. Les autres langues, pardon les autres mots sont plutôt des mots-explications avec des sons significatifs humains.

Une analyse logique pointue du Parler permet de comprendre que l’individu Manika est un Bamanan dont l’ancêtre avait un problème de diction (« A Da Gnokori Lé do »).

Tous les sons difficiles émis Bamanan comme « Dje, Tche, Chi » ont été déformés en sons faciles à prononcer, tuant du coup les sens intimes des mots composés avec ces sons significatifs Bamanans.

Des Exemples : « Tchiè-Kiè, Djolo-Dolo-Lolo, Dji-di-San-Dji, Chi-Si, Donignan-Lonignan, Tnè-Tènè, Dou-Lou, Tcho-To, Koulokè- Tolokè, Tchi-an-ma Sian-ma, Chou-Sou, Dou tigui-Lou tigui … la liste est longue »).

On dit bien « Koulou Kan Fouka » au lieu de « Kourou Kan Fouka ».

Pour qui a la compréhension des sons significatifs humains (cf. le livre M’Piè et M’Pènè de l’Edition Jamanan), « Lou » ou «Lé-ou » est différent de «Rou » ou « Ré-ou »

L’expression Bamanan « Kourou » ou « Ka-ou Ré-ou » signifie : là où évolue l’énergie de vie chez le couple de créatures vivantes. On n’a pas besoin d’être un devin pour savoir qu’il y a la peau sur le « Kourou » (« Golo de bè Kourou kan »).

Il y a même un proverbe Bmanan qui dit que chacun sait que le sommet d’une colline est une clairière car il y a le grès, une roche qui ne permet pas la pénétration des racines des plantes naturelles (« BèbèKoulousanfèla don foukayé »).

Dire « Kourou Kan Fouka » à la place de « Koulou Kan Fouka » est une grave faute énorme de méconnaissance totale des sens intimes des sons humains émis de la Langue Mère Bamanan (Legs transcendant à l’Humain Moderne qui parle un langue cohérente en sons précis significatifs).

Chacun n’a pas sa manière de dire, mais il y a bel et bien une manière significative de dire (« Bè ni ka fotchokotèkouma la, ka fotchokokoroma de bèkoumala »).

Quand le son humain est déformé, son sens intime se perd.

A la Base Originelle humaine qui a fondé l’Humain Moderne sur notre Planète Terre, il n’y a pas de Castes, d’Esclaves et de Nobles. Il y a une Communauté Humaine unie et solidaire, régie par le « Sanankouya » ou cousinage à plaisanterie et le Droit d’Anesse pour la désignation de tout Chef. Etant entendu que le Chef traditionnel B amanan est garant des Principes inviolables de vie Communautaire harmonieuse.

Dans un tel système social originel Bamananl, fait de solidarité et d’entraide, les Maliens naissent libres et égaux en droits et devoirs comme stipulé dans notre Constitution Malienne.

A la Base Originelle Humaine il y a une seule Communauté d’Humains Modernes avec ses quatre groupes sanguins individualisés au départ, à savoir, B neutre, A neutre, BA neutre et O neutre. Tous ceux qui doutent de cette version rationnelle naturelle seront édifiés par les quatre Marqueurs Paternels Y de l’ADN de tout Humain (à découvrir très prochainement).

Faire référence à la charte du « Koulou Kan Fouka provenant de l’Empire Esclavagiste du Mandé relève d’un « embobinement de mystification » du peuple mature du Mali par nos fameux Intellectuels de la plume qui ignorent la véritable Base Malienne.

Cette Véritable Base Malienne n’a jamais figuré dans aucun Royaumes et Empires de Légendes pour amuser la galerie.

Je ne me reconnais pas du tout dans le Mandé car chez moi les Diabaté et les Koné ne sont pas des griots Cette fonction de Griot des Royaumes et Empires Esclavagistes n’existait pas.

Chez moi il y a le « KomonDjéli » dans La Société Secrète Bamanan du « Komon » et le « Gnan-ma kala » pour l’enseignement du « Kalani » dans la Société Secrète Bamanan du « Korè » (base plus ancienne).

A bon entendeur salut.

Par Bâkoro pour rétablir la Vérité Historique Malienne du fond des âges Humains Modernes sur notre Terre Africaine du Mali Berceau incontestable de l’humanité terrestre