C’est le lundi 04 septembre 2017 que le Président de la République a allumé sa quatrième bougie à la tête du Mali. Beaucoup de Maliens se souviennent encore, comme si c’était hier, de ce mercredi 4 septembre 2013, la prestation de serment du troisième Président de la troisième République, lors d’une audience solennelle de la Cour Suprême. Le discours d’investiture prononcé ce jour sonnait comme une lueur d’espoir. Mais quatre ans après, que peut-on retenir des promesses présidentielles. Les quatre grandes problématiques que sont la résolution de la crise du nord, la lutte contre la corruption, la relance économique et la création d’emplois pour les jeunes ne sont pas encore résolues.

Nul besoin d’interroger les citoyens, pour savoir si la situation socio-sécuritaire s’est améliorée ou non. Il suffit d’observer autour de soit pour se rendre à l’évidence qu’au Mali ces problèmes demeurent irrésolus. Les conditions de vie sont toujours précaires, la pauvreté reste le lot quotidien de la majorité des Maliens et la corruption se pratique à ciel ouvert. Quatre ans après l’accession d’IBK à la magistrature suprême, bon nombre de Maliens s’interrogent encore sur l’avenir ; et pourtant dans son discours d’investiture, il a rappelé à juste raison : « la con0fiance, la grande, la très grande confiance placée en moi ne sera jamais galvaudée. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple, en ses personnes et ses biens. La vie du malien vaudra désormais son prix inestimable ». Quel Malien pouvait bien être indifférent à cette affirmation ? C’est tout le contraire qui a été fait les jours, les semaines, les mois et les quatre ans qui ont suivi ce beau discours.

La résolution de la crise au nord du Mali: alors que la Transition avait balisé le terrain avec la signature, à Ouagadougou, d’un accord préliminaire qui définissait les contours d’un dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation afin d’aboutir à un Accord pour la paix et la réconciliation, IBK, une fois au pouvoir, a mis cet accord dans le tiroir. Créant ainsi les conditions d’une reprise des hostilités et favorisant le retour des terroristes au nord et au centre. A la lenteur, il faudrait ajouter la tentative de reprendre par la force la ville de Kidal, pour, dit-on, être en position de force pour négocier. Cette tentative ayant échoué, l’Etat malien a fini par perdre Kidal et par la même occasion toute marge de négociation. Trois ans après, le pays se trouve dans une situation d’insécurité qui s’est étendue jusqu’au sud, en passant par le centre. Même si certains ont eu le toupet de qualifier l’insécurité au Mali de «résiduelle», ses conséquences en victimes et dégâts matériels sont innombrables et incontestables.

En somme, les points positifs s’il y’en a, seraient la signature en 2015 de l’Accord pour la paix et la réconciliation, l’augmentation de 20 % des salaires des fonctionnaires, la pose de la première pierre de certaines routes, et la visite du Gouverneur à Kidal après plus de deux ans d’absence.

Youssouf Sissoko

youssouf@journalinfosept.com