Le président du Parti pour le développement économique et social (Pdes), Dribril Tall, a animé un point de presse, le vendredi dernier, pour exprimer sa joie et celle des militants de ce parti suite au retour de l’ancien président Amadou Toumani Touré au Mali. Occasion pour M. Tall d’inviter les populations à réserver un accueil mémorable à ATT et d’adresser les remerciements du Pdes au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.

Le président du Pdes, Djibril Tall s’est réjoui de l’arrivé d’ATT au Mali et remercié le président IBK et l’ensemble des acteurs et associations qui ont contribué à ce que le retour de ATT soit effectif. « Le Pdes exprime à Ibrahim Boubacar Kéita son infinie reconnaissance, ainsi qu’aux partis politiques et associations pour le concours précieux qu’ils n’ont cessé d’apporter pour que ATT revienne au pays», a-t-il déclaré. Et de préciser que ce retour de leur mentor a été rendu possible grâce à IBK et à plusieurs bonnes volontés au Mali et à l’extérieur.

Par ailleurs, il avait invité les Maliens à sortir massivement le 24 décembre pour accueillir l’ancien chef de l’Etat, Amadou Toumani Touré dans la ferveur, dans l’union et la paix.

Mohamed Sylla

