Aujourd’hui le meilleur conseiller du président de la République, IBK, c’est le citoyen lambda c’est à dire le pêcheur de Tienfala, l’éleveur de Bambaramaoudé ou le riziculteur de M’bewani. La marche populaire du 17 Juillet 2017 doit être pour vous une alerte que ça ne va plus. Aussi bien en Mars 1991 qu’en Mars 2012 les conseils prodigués par les leaders religieux et coutumiers n’ont pas pu empêcher les événements tragiques que notre pays a connus. Pour éviter le chaos, ayez le courage de renoncer à ce référendum du 09 Juillet 2017. En quoi cette révision constitutionnelle est-elle une nécessité urgente et prioritaire de votre mandat qui finira dans quelques mois ? La grogne sociale est un message pour vous annoncer que l’espoir placé en vous pour ce quinquennat s’amenuise de jour en jour. Si les Maliens ont accordé 23 ans à Moussa Traore, 10 ans à Alpha Oumar Konaté et 10 ans à ATT, ils n’ont pas attendu une année pour se rendre compte que vous n’êtes pas un homme d’état capable de diriger ce pays malgré votre parcours académique et votre expérience professionnelle. Il n’est pas encore tard. Vous pouvez sortir par la grande porte afin de conclure votre brillant CV (Curriculum Vitae). C’est cela aussi le sens élevé du patriotisme.

Sambou Sissoko