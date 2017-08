Imperturbable, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, au cours d’une récente sortie médiatique, a indiqué la portée réelle de son projet de révision de la constitution qui, comme toute œuvre humaine, a besoin que l’on puisse revoir améliorer progressivement et convenir des changements opportuns à apporter.

Elu, à plus de 77% de suffrage exprimé en 2013, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a été mandaté par le Peuple malien de tout mettre en œuvre pour restaurer le climat de paix et d’unité nationale d’antan et affirmer et faire respecter l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national.

Pour ramener la paix et la quiétude à l’échelle nationale, le Président IBK a initié un projet de révision de la constitution du 25 février 1992.

D’abord, pour conformer la Constitution du Mali avec la gouvernance institutionnelle souhaitée au sein de l’UEMOA en ce qui concerne la création d’une Cour des comptes ; ensuite, pour mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale avec la création du Senat pour que certaines catégories et couches sociales puissent être dans la décision nationale. Des couches et catégories sociales dont le concours s’est avéré utile dans la médiation intercommunautaire.

Surpris par des mouvements de contestation de tous genres depuis l’annonce de ce projet de révision constitutionnelle, le Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta, a entamé une série de concertations avec les forces vives de la nation, les Présidents des institutions de la République, les partis politiques, les Notaires et les Avocats du pays pour leur expliquer la motivation et le but initial de ce projet révision constitutionnelle qui a fait couler trop d’encre et de salives tout en rassurant à plus d’un que la démarche n’est d’aucune malice que ce soit. Mais, en revanche, qu’elle s’inscrit simplement dans la logique de l’action gouvernementale.

Selon le Président de la République, à travers cette révision de la Constitution, il s’agit de corriger certaines insuffisances constatées, au cours de l’application de la Constitution de 1992 et permettre le pays de renouer avec le climat de paix, de stabilité et de sécurité pour d’antan puis renfoncer son processus de démocratisation et de développement socio-économique engagé à la faveur de la Révolution de Mars 1991.

«Une Constitution, comme toute œuvre humaine, est perfectible.

Il est bon qu’au bout d’un moment, l’on puisse revoir la copie et convenir des changements opportuns», a estimé le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta.

