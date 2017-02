Le président de la République S.E.M Ibrahim Boubacar Keïta, parti à Paris pour se reposer après un sommet exténuant physiquement et effectuer un bilan santé, retourne sain et sauf ce vendredi au bercail. Il était tout à fait normal que le Chef de l’Etat se fasse examiner après les gros efforts physiques fournis avant, pendant et après le sommet Afrique-France que notre pays a organisé avec succès. IBK reste aux commandes et cela jusqu’au jour où Dieu, le Tout Puissant en décidera autrement.

Son retour à Bamako ce vendredi réconfortera les citoyens qui se posaient des questions sur l’état de santé de leur président et coupera court aux folles rumeurs entretenues ça et là par des méchantes langues. IBK était fatigué et c’est pourquoi, il était nécessaire qu’il aille se faire consulter auprès de ses médecins et se reposer. Rien ne sert à polémiquer sur son séjour dans la capitale française. La santé d’IBK préoccupe les Maliens, par ce qu’il est le chef de famille. L’annonce de son retour constitue un ouf de soulagement pour les 17 millions de Maliens qui attendaient impatiemment ce moment.

Dès son retour, les maliens aussi s’attendent à un remaniement ministériel en profondeur, après le rassemblement initié par l’opposition. La formation d’un nouveau gouvernement s’impose pour la mise en œuvre effective de la vision politique du président IBK. On a usé de la bonté et du sentimentalisme de l’homme pour se faire une nouvelle santé financière sur le dos du contribuable malien. Bienvenue S.E.M le président de la République du Mali. Bamako vous accueille à bras ouvert et le pays s’attend à un réel changement de gouvernance. Bonne arrivée.

