Le 27è Sommet Afrique/France pour le Partenariat, la Paix et l’Emergence, a vécu. L’évènement a été marqué par la forte mobilisation des chefs d’Etat africains, qui ont effectué (nombreux) le déplacement, à Bamako, malgré le contexte. Ils ont été, en tout, 33 à prendre part au sommet de Bamako. Les uns après les autres, ils ont été reçus (le jour J) à la devanture de la salle ovale, par les deux chefs d’Etat : Ibrahim Boubacar Keïta, tout de blanc vêtu, et François Hollande habillé d’un costume noir. Au fur et à mesure qu’ils arrivent sur le site, au CICB, ils échangent quelques amabilités avec les deux présidents Keïta et Hollande, avant de rejoindre les autres invités dans la salle d’accueil. On peut noter, entre autres, les présidents Denis Sassou-Nguesso (Congo Brazzaville), Faure Gnassingbé (Togo), Mahamadou Issoufou (Niger), Paul Kagamé (Rwanda), Ali Bongo (Gabon), le Prof Alpha Condé (Guinée Conakry), Mohamed Ould Abdel Aziz (Mauritanie), Macki Sall (Sénégal), Yuwéri Musseveni (Ouganda), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée Equatorial). Etait également de la rencontre, la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean. Ces différentes personnalités ont pris part à une séance de prise de photo de famille, avant de regagner la salle des banquets où vient de s’achever la cérémonie d’ouverture du 27è sommet Afrique/France pour le Partenariat, la Paix et l’Emergence; Au nombre des (grands absents) figurent le chef de l’Etat Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, le sud-africain Jacob Zuma. Même si le retour du Maroc au sein de l’UA est, de plus en plus évoqué, le roi Mohamed VI n’a pas effectué le déplacement de Bamako où s’est déroulée une très belle rencontre d’amitié entre le continent et la France.

Papa Sow/Maliweb.net