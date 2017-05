Pour une fois, je viens encore jouer aux troubles fĂŞtes. C’est ma nature souvent d’aller Ă contre sens, une dĂ©formation professionnelle. Je ne partage pas, pas du tout l’enthousiasme de beaucoup d’entre nous face au dĂ©nouement boiteux de ces crises qui viennent de secouer notre pays. Je peux tout au plus marquer mon soulagement de voir cette tragĂ©die s’arrĂŞter, mais je ne peux pas faire un trait sur ce gâchis, ces souffrances pour les malades et scolaires, ou mĂŞme les prisonniers en attente d’ĂŞtre juges qui n’ont certainement pas le mĂŞme regard que nous de cette catastrophe, et cette frustration pour ce monde du football. Quand on regarde la facilitĂ© dĂ©concertante avec laquelle ces dĂ©nouements ont eu lieu, le pouvoir acculĂ© se couchant devant les syndicats et leur accordant l’essentiel de leurs revendications, on se dit combien de souffrances auraient pu ĂŞtre Ă©pargnĂ©es si le gouvernement avait pu ĂŞtre bien plus rĂ©actif au lendemain du dĂ©clenchement de ces crises que le pouvoir considĂ©rait comme un acte hostile et un crime de lĂ©sĂ© majestĂ©, sans se soucier le moins du monde du sort de tous ces malheureux. Ce gouvernement composĂ© Ă quelques exceptions près des mĂŞmes que ceux qui claironnent aujourd’hui victoire, et qui Ă l’exception du seul Bathily n’ont Ă©mis aucune rĂ©serve, et dont certains cherchent sans vergogne Ă s’attribuer les mĂ©rites et lauriers construits sur des dĂ©combres et une prouesse auto proclamĂ©e qui apparaĂ®t comme une vĂ©ritable dĂ©culottĂ©e.

Normal quand nous devenons des automates prĂŞts Ă se laisser souvent berner comme des moutons de Panurge par des marchands d’illusions et ayant perdu tout sens critique pour ne s’en tenir qu’aux apparences et au prĂ©sent qui n’est souvent que superficiel. Je suis surpris que du jour au lendemain nous donnions l’impression d’avoir oubliĂ© tous ces morts, tous ces oublies dans les prisons, tous ces malheureux Ă©tudiants qui ont perdu tant de mois et se dirigent vers une annĂ©e boiteuse qui sera rattrapĂ©e par des artifices comme d’habitude aux dĂ©pens des Ă©tudiants depuis des lustres d’une Ă©ducation digne de ce nom, et mĂŞme les dĂ©gâts collatĂ©raux subis par notre football. Facile d’accabler un Poulo ou cette malheureuse Ministre de la santĂ©, ou mĂŞme l’ancien PM qui en rĂ©alitĂ© n’avait aucune marge de manĹ“uvre. Je n’ai strictement rien contre le nouveau Premier ministre qui pour moi ne saurait en rien incarner une sorte de Messie qui en un an viendrait redresser les errements de 4 annĂ©es. Il Ă©tait lĂ durant toutes ces annĂ©es et n’a fait preuve d’aucune singularitĂ© remarquable. Il ne serait jamais devenu PM s’il n’Ă©pousait pas les valeurs des vĂ©ritables tenants du pouvoir. Donc wait and see avant de se lancer dans cette spĂ©cialitĂ© bien malienne, les Ă©loges et les dithyrambes pour souvent bien peu. Nous avons un pouvoir impopulaire prĂŞt Ă tout pour rempiler, et qui Ă©lection oblige, se lancera dans toutes sortes de surenchères et se fera tout sucre et tout miel pour nous endormir et nous remontrer de nouveau, une fois arrivĂ© Ă ses fins, un visage bien plus mĂ©connaissable que celui que nous connaissons dĂ©jĂ . L’heure reste Ă la vigilance, et Ă la remĂ©moration de toutes les frustrations et dĂ©ceptions vĂ©cues durant ces malheureuses annĂ©es.

Abdoulaye Garba Tapo

Ancien ministre

