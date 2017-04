Depuis sa nomination à la tête du Gouvernement du Mali, le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, multiplie les rencontres avec les institutions de la République. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu hier au Haut Conseil des Collectivités pour solliciter l’accompagnement et le soutien de cette institution dans sa nouvelle mission à lui confiée par le président de la République.

Dans le cadre de sa prise de contact avec les différentes institutions de la République du Mali, le nouveau premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, s’est rendu hier jeudi 20 avril 2017 au Haut Conseil des Collectivités (HCC) pour rencontrer le président de l’institution, Mamadou Satiqui Diakité. Les deux personnalités ont longuement évoqué les missions prioritaires confiées au Premier ministre par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita et en mire  les problématiques des collectivités au Mali.

Selon le président HCC, cette visite de courtoisie s’inscrit dans le programme du nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga,  d’aller à la rencontre des différentes institutions du Mali pour leur expliquer les missions à lui confiées par le Président de la République.  « C’est avec un grand plaisir et  honneur que nous avons reçu cette visite du Premier ministre au Haut conseil des collectivités. Nous l’avons félicité pour la confiance placée en lui par le Président de la République et nous lui avons par la même occasion souhaité plein succès dans sa nouvelle tâche. Au nom du HCC, nous lui avons rassuré du soutien et l’accompagnement total de toutes les collectivités du Mali pour l’aider à réussir les missions à lui confier par le chef de l’Etat, à savoir, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la Réconciliation nationale, la stabilisation du front social, le programme d’urgences sociales du Président de la République et la diplomatie malienne.».

Les deux personnalités ont discutés les préoccupations des collectivités. Elles se résument entre autres du transfert des compétences, des ressources financières, le renforcement de la décentralisation.

