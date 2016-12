Welcome! Log into your account

En dix ans, M. Ban s’est voulu “la voix de ceux qui n’ont pas voix au chapitre” et l’avocat “de ceux qui sont laissés pour compte ou sans défense”, a-t-il affirmé en exhortant le personnel de l’ONU “à continuer”. Il a cité parmi ses priorités le développement durable, la lutte contre le changement climatique et la promotion des femmes et des jeunes.

“Je me sens un peu comme Cendrillon”, a plaisanté le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon en faisant vendredi ses adieux au personnel des Nations unies. “Demain à minuit tout va changer”, a-t-il expliqué, provoquant les rires des employés et diplomates réunis.

