Dans ce texte, qui pourrait être mis au vote la semaine prochaine, Paris demande au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de conclure “au plus vite” un “accord technique entre l’ONU et les Etats du G5-Sahel pour fournir un soutien logistique et opérationnel via la Minusma” à cette nouvelle unité militaire africaine.