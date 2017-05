Même si les Maliens continuent à s’interroger sur son utilité dans le processus de paix et de réconciliation, des négociations sont engagées en vue du renouvellement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), créée le 25 avril 2013 par la Résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le mandat de la Minusma a Ă©tĂ© dĂ©jĂ renouvelĂ© par les RĂ©solutions “2164” du 25 juin 2014, “2227” de 2015 et “2295” en 2016. Dans cette dernière rĂ©solution, le Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©cide que la prioritĂ© stratĂ©gique de la Mission consiste Ă appuyer la mise en Ĺ“uvre, par le gouvernement, les groupes armĂ©s des coalitions Plateforme et Coordination, ainsi que par d’autres parties prenantes maliennes, de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali, en particulier ses dispositions relatives au rĂ©tablissement et Ă l’extension progressive de l’autoritĂ© de l’Etat ; il autorise la Minusma Ă utiliser tous les moyens nĂ©cessaires pour accomplir son mandat, dans les limites de ses capacitĂ©s et dans ses zones de dĂ©ploiement et demande Ă la mission d’adopter une dĂ©marche plus proactive et robuste afin de mener Ă bien son mandat.

Dans cette rĂ©solution, le Conseil de sĂ©curitĂ© porte l’effectif de la Minusma Ă un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers. Un mandat jugĂ© “robuste” par certains observateurs qui, malheureusement, n’a pas rĂ©ussi Ă rĂ©concilier la mission onusienne avec les Maliens. Surtout que c’est sur le plan militaire qu’elle est attendue par ceux-ci alors qu’elle est plus active sur le plan politique et social (rĂ©silience de la crise) que sur le front militaire.

D’ailleurs, on ne saurait attendre mieux d’une mission d’interposition. En effet, ce qu’on ne dit pas, la prĂ©sence de la Minusma se justifie par la crainte de la communautĂ© internationale (conduite par la France) d’éviter que la “minoritĂ© touareg” ne soit exterminĂ©e par les Forces armĂ©es maliennes en rĂ©action aux exactions commises contre elles, notamment Ă Aguelhok en 2012 et Kidal en mai 2016.

C’est d’ailleurs pour la même raison que les forces armées et de sécurité du Mali ont été écartées de l’opération Serval après la conquête des régions de Gao et Tombouctou. Et depuis, la France use de toutes les pressions, surtout de son influence militaire et diplomatique, pour empêcher les Maliens de s’installer dans l’Adrar des Ifoghas.

C’est aussi pour cette raison que la France et ses alliĂ©s s’opposent au rĂ©armement des FAMa accusĂ©es (par des organisations de droits humains aux rapports biaisĂ©s) de perpĂ©trer des massacres au sein des minoritĂ©s touaregs au nord et aujourd’hui les Peuls au centre. MalgrĂ© le niveau de formation, nous devons continuer Ă nous contenter d’une armĂ©e sans grands moyens matĂ©riels, c’est-Ă -dire incapable d’assurer la sĂ©curitĂ© du territoire et la stabilitĂ© du pays.

Une mosaïque de minorités ethniques

Parler de minorités au Mali est vraiment surprenant de la part de l’ancienne puissance colonisatrice. Nous comprenons mieux quand un diplomate non français pense que les Bambaras sont majoritaires dans les forces armées et de sécurité maliennes. Au moins, là , on sait que son jugement erroné par la langue d’expression et non par des considérations réellement ethniques.

La preuve est qu’il est surpris quand nous lui apprenons que la majorité des Maliens s’expriment plus ou moins en bambara et dérivés (malinké, khassonké). Et que de l’indépendance à nos jours, ces forces armées et de sécurité ainsi que l’administration publique étaient les premiers tremplins de la cohésion sociale et du brassage ethnique, donc de l’unité nationale du Mali.

Existe-t-il réellement une minorité et une majorité ethnique au Mali ? A notre avis, la réponse est non, nous avons plutôt des groupes linguistiques forts. Sinon, toutes les ethnies du Mali sont des minorités quand elles sortent de leurs régions naturelles. C’est d’ailleurs pourquoi l’unité nationale a été le cheval de bataille des pères de l’indépendance du pays qui ont mis en avant la notion de peuple et non d’ethnies afin de mettre le pays à l’abri de l’irrédentisme ethnique.

La France sait cela mieux que nous-mĂŞmes. Mais, comme nous le rappelait rĂ©cemment un aĂ®nĂ© chroniqueur politique, c’est “une gĂ©niale astuce pour perpĂ©tuer la crise chez nous et trouver le bon prĂ©texte pour la prĂ©sence sur notre sol de la Minusma et des autres forces Ă©trangères. Observez le timing des accusations rĂ©currentes contre l’armĂ©e malienne. Ce n’est pas sans intĂ©rĂŞt”.

En effet, ces accusations pleuvent généralement au moment des manœuvres de renouvellement du mandat de la Minusma, après une réaction épidermique d’une autorité du pays où quand les FAMa alignent les performances militaires.

Curieusement, la communauté internationale et les organisations des droits humains ne parlent plus du massacre d’Aguelhok et font peu cas de l’omerta sur le massacre d’administrateurs civils, de prisonniers (militaires, policiers, gendarmes et gardes) en mai 2014 suite à la visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal.

Si dans son rapport rendu public vendredi 12 mai 2017 la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’Homme (FIDH) s’inquiète des “exactions commises par l’armĂ©e malienne sous couvert de lutte anti-terroriste” et recommande le renforcement des moyens de la Minusma dans les rĂ©gions du Centre du Mali, le souhait de la majoritĂ© des Maliens est aujourd’hui un retrait pur et simple de cette mission qui ne fait qu’accentuer la mainmise de la France sur le processus de paix de au Mali.

Se libérer de la présence militaire étrangère

“Nous combattrons toute armĂ©e d’intervention qui viendra au Rwanda. Laissez-nous rĂ©soudre nous-mĂŞmes les problèmes du pays”, a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident Paul KagamĂ© après le gĂ©nocide qui a endeuillĂ© le Rwanda entre avril et juillet 1994. Par courage politique, il a fermĂ© les portes de son pays aux pyromanes qui se prĂ©cipitaient en pompiers, donc en sauveurs.

Il est vrai que le rapport des forces n’est pas le même pour le Rwanda de l’après-génocide et le Mali sous occupation rebelle et surtout islamo-terroriste. Kagamé pouvait miser sur les troupes aguerries du Front patriotique rwandais (FPR) pour refonder son armée et faire face aux invasions étrangères et les convoitises territoriales de ses voisins.

Ce qui n’était pas le cas du président Intérimaire du Mali, Pr. Dioncounda Traoré, qui se retrouvait avec une armée en déconfiture à cause d’une hiérarchie décapitée par le coup d’Etat militaire du 22 mars 2012. Face à l’avancée de la horde islamiste, il n’avait donc d’autre choix que d’appeler la puissance colonisatrice au secours.

Mais tout comme les Rwandais qui ont Ă©vitĂ© que la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar, crĂ©Ă©e en octobre 1993 et dissoute en mars 1996) ne s’enracine dans leur pays (comme dans c’est le cas dans la RDC voisine), les Maliens doivent se passer de la Minusma.

Nous devons prendre conscience que tant que cette mission sera là , notre armée restera sous tutelle étrangère et il nous sera interdit de nous armer à la hauteur des menaces auxquels notre pays doit faire face maintenant.

Si nous voulons tourner la page de cette crise, il nous faut nous Ă©manciper de cette tutelle. Et comme le disait Robert Nesta Marley dit Bob (dĂ©cĂ©dĂ© le 11 mai 1981) “personne d’autre que toi ne peut libĂ©rer ton esprit” !

C’est comme Thomas Sankara qui, face au nĂ©ocolonialisme, a rappelĂ© aux Africains que “l’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa rĂ©volte ne mĂ©rite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave rĂ©pondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maĂ®tre qui prĂ©tend l’affranchir. Seule la lutte libère”.

Les Maliens, sans distinction ethnique ou géographique, devront prendre conscience qu’il est temps de se ressaisir. D’autant plus que les pyromanes-pompiers qui s’activent à nos côtés depuis quelques années ont leur propre calendrier en fonction de leurs intérêts… Autant alors nous unir pour sortir de cette impasse.

Des intellectuels et des médias corrompus nous ferons toujours croire que nous n’avons ni les moyens ni la force de nous affranchir de l’aide militaire françaises ou de la Minusma. A notre avis, avec un peu de courage et de clairvoyance, nous nous rendrons compte que c’est le moment fatidique pour agir, prendre notre destin en main.

En, comme l’a une fois prĂŞchĂ© Bob Marley, “tu ne sais jamais Ă quel point tu es fort jusqu’au jour oĂą ĂŞtre fort reste ta seule option”. Et nous pensons qu’être forts pour reprendre leur destin en main est la seule option qui reste aux Maliens s’ils veulent mettre fin Ă leur traversĂ©e du dĂ©sert, dans tous les sens du terme, reprendre en main le destin de notre pays.

Moussa Bolly