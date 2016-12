Welcome! Log into your account

Depuis vendredi 23 décembre, Benyamin Netanyahu cherche donc encore une fois à rassurer son électorat sur son soutien à la colonisation. Et il est d’autant plus libre de le faire que dans la classe politique, peu de voix le contredisent. Son principal opposant, le centriste Yaïr Lapid, s’est lui aussi montré très critique de cette résolution et affirme qu’il y a un consensus à ce sujet au sein de la population israélienne.

La difficile gestion du dossier Amona a encore montré récemment à quel point la colonisation est un sujet sensible au sein de l’actuel exécutif israélien. Cet avant-poste a été déclaré construit sur des terres privées palestiniennes et devait être démantelé sur ordre de justice. Mais après une active campagne, les résidents ont obtenu du gouvernement de maintenir une présence sur cette colline située en territoire occupé.

En ouverture du Conseil des ministres, il s’en est même pris directement au président américain. « D’après nos informations, a-t-il affirmé, il est clair que l’administration Obama l’a initiée et soutenue, en a supervisé la formulation et a exigé qu’elle passe. »

