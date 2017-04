La maison de la presse a servi de cadres, le mardi 11 Avril 2017, à un séminaire d’informations sur le volontariat des Nations Unies. Le formateur était Mr Hamidou N’Gatté chargé de l’information publique. Il était accompagné par Michael Aristide Zongo chargé de programme des volontariats des Nations Unies au Mali. Cet atelier de formation permettra aux participants de bien développer l’esprit de volontariat partout dans notre pays. Le thème retenu était comment devenir volontaire des Nations Unies ?

Cependant, dans un pays où les défis sont nombreux et appelés à être relevés urgemment, Le volontariat est un moyen efficace d’engager les gens à s’attaquer aux défis de développement. Il peut à la fois transformer le rythme et la nature du développement. Le volontariat profite aussi à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire en renforçant la confiance, la solidarité et la réciprocité parmi les citoyens et en créant délibérément des opportunités de participation.

A ce titre pour être volontaire, certains caractères sont nécessaires c’est-à-dire le volontaire doit dans un premier temps Stimuler et développer le volontariat comme moteur du développement durable ,Fournir un conseil stratégique sur le rôle et la contribution du volontariat et les options pour engager des citoyens dans des programmes de développement ;Aider à améliorer l’inclusion publique et la participation au développement social, économique et politique et enfin Soutenir la croissance du volontariat au sein des communautés comme forme d’entraide mutuelle.

Toutes fois, pour devenir un volontaire de l’ONU, Il y a trois types de volontaires de l’ONU qui sont entre autres : Le volontariat en ligne, Le volontariat national et Le volontariat international .pour être un volontaire national, l’intéressé doit suivre régulièrement le site web du PNUD Mali. Quant aux volontaires internationaux, à chaque fois que le besoin se fait sentir, le bureau des VNU au PNUD lance l’avis de vacance de poste et les nationaux peuvent directement postuler.

En plus de cela ,Le projet parc jeunes permettra au renforcement des capacités de résolutions non violente des conflits à travers la compression des origines et conséquences du conflit et l’acquisition des techniques de négociation et la médiation pour résoudre les situations de crises ; l’appui au dialogue autour des valeurs démocratiques, des droits de l’homme et du contenu de l’accord de paix à travers la promotion des activités culturelles en milieu de jeunes qui puissent leur donner des canaux d’expression et de partage autour de questions et aussi favoriser l’intégration et la réinsertion des jeunes plus défavorisés à travers la création et la consolidation de groupements à caractère économique, un accompagnement technique et un renforcement de capacités dans l’entreprenariat et un engagement social.

A la fin cette formation, les participants pourront convaincre des milliers de jeunes vers le volontariat et cela pour son importance.

Abdramane SAMAKE