Welcome! Log into your account

La Miss Ortm cuvée 2002, Fatoumata Bintou Laïco Traoré n’est plus ! La fille de Kardjigué Laïco Traoré a rendu l’âme, le dimanche 18 décembre dernier, des suites d’une courte maladie, aux environs de 18 heures. En fait, la Miss Ortm 2002 était venue à Bamako, le 16 décembre dernier, avec son époux, Pascal Galon, afin de passer 15 jours avec la famille. En d’autres termes, il s’agissait de terminer l’année 2016 en beauté à Bamako. Malheureusement, son séjour a tourné au cauchemar. Et pourtant, d’après des sources proches de sa famille, Fatoumata Bintou Laïco se sentait très bien depuis son arrivée. Elle n’avait pas de problème de santé particulier. Tout a commencé le dimanche matin quand elle se sentait très mal de sa poitrine puisqu’elle souffrait d’un problème gastrique. Du coup, elle a été accompagnée à la Clinique Espoir pour des soins médicaux, précise notre source. Quelques heures après, tout allait bien et même très bien. Finalement, elle est retournée à la maison afin de suivre les autres soins. C’est aux environs de 18 heures qu’elle a commencé à avoir mal. Le temps de la sortir de la chambre pour l’amener à la Clinique, elle a rendu l’âme sous le regard de ses parents et de son époux. Le lendemain, lundi 19 décembre, elle a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Niamakoro par une foule de grands jours.

You are going to send email to