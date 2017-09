Moussa Traoré, Bagadadji Moussa, Moussa Kalagalani, Koungolokoro, Moussa, l’homme aux multiples noms et sobriquets, aux multiples facettes, a tiré sa révérence. Il est de coutume en pareilles circonstances que l’on fasse des bénédictions et prières pour le défunt. Je prie le Ciel, Maître du premier et du dernier jour, d’accorder son paradis à Moussa Traoré.

Tous ceux qui ont notre âge à Badalabougou ont connu Moussa Traoré à travers les funérailles, avant l’inhumation des défunts. Il prêchait gratuitement et parlait de Koungolokoro. De par son habillement et sa simplicité, les gens l’appréciaient beaucoup. Nous, on ne savait même pas de quel quartier il venait, parce que nous étions gosses et ne connaissons d’autres quartiers et ceux voisins de Badalabougou. Moussa fait partie des rares jeunes qui se sont sacrifiés pour véhiculer le message de l’islam.

Il vadrouillait entre les quartiers de Bamako, mais toujours préférait les funérailles afin de narrer l’histoire de Koungolokoro, pour rappeler les péripéties de la mort et l’après mort. Toujours présent et de façon bénévole, Moussa était admiré par les enfants de notre âge, nos mamans et par finir nos pères. Au fil des années, Moussa Kalagalani, nom qui lui a été donné par les Bamakois, est devenu Bagadadji Moussa, grâce à lui-même, période des prêches et des «Nassi». Une longue période qui le conduira dans les pays voisins et même en Europe. Moussa gagne la confiance des jeunes gens.

Jusqu’à sa maladie, un an 8 mois jour pour jour, on ne cessait de demander de ses nouvelles. Moussa a marqué son temps. Je me souviens encore des conseils que notre Feu imam Youssouf Diaby lui donnait. Je me souviens de ses relations avec Cherif Ousmane Madani Haïdara. Je n’oublierai jamais notre propre collaboration jusqu’à cette grave et mortelle hypertension.

Notre relation professionnelle parce qu’il a travaillé avec plusieurs animateurs de radios. Moussa connaissait le son et était très fort en montage radio. Un génie qui émerveillait beaucoup d’animateurs de radios. Moussa montait et faisait le mixage de toutes ses émissions radios. Il donnait des émissions prêtes à être diffusées à toutes ses radios partenaires. Il a fait des dons, créé une radio et donné des parcelles aux pauvres. On ne rentrera jamais dans certains détails de sa vie. Ne jugeons jamais à la place de Dieu. Les gens peuvent et vont dire beaucoup de choses de Moussa Traoré. Mais, dans notre religion, Dieu ne rappelle pas tout le monde un vendredi. Mes condoléances à la famille de Moussa Traoré et que son âme repose en paix.

Kassim TRAORE