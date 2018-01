Cette voix que vous avez l’habitude d’entendre sur « Sound of Martyrs » et qui résonnait encore jusqu’au soir du dimanche 07 janvier a cessé d’être des nôtres depuis le mardi 09 janvier.

Que de combats menés pour l’émancipation de l’homme noir ,que de prises de position en faveur de l’égalité ,le respect du droit humain, que rhétoriques contre l’injustice sur toutes ses formes ,que de déterminations pour l’épanouissement de la jeunesse africaine ,que de convictions pour une Afrique débout, unie et prospère ,que de recherches menées pour la restauration et le rétablissement de la vérité historique ,notre camarade, notre compagnon ,notre complice Kader Traoré ,que lui-même avait intelligemment renversé ce nom sous l’appellation Derka ,en a fait siens tous ces sacerdoces ,et pour une seule cause : L’Afrique.

Ayant opté pour l’anglais étant comme spécialité, Derka n’avait pas seulement l’ambition de maitriser cette langue, mais de comprendre la situation de nos frères de la diaspora, ceux d’Amérique surtout, voire dans quelle mesure pourra-t-il les aider à la rédemption. Son thème de mémoire de fin d’étude à l’ENSUP ,s’inscrit d’ailleurs dans ce cadre .Il la défendu avec une mention honorable .

L’inspiration qui l’animait, l’imposait le devoir de communiquer, de partager sa pensée,de se construire avec les autres. Radio Espoir ,Radio Guintan, Radio Bamakan lui ont offert leur espace à cet effet. Près de deux décennies de présence à radio Bamakan lui aura permis de consolider et de faire accepter sa voix radiophonique dans l’espace médiatique malien .Le générique de « sound of martyrs» à 18 heures 00 sonnait au rythme du clochet d’un temple. Effectivement avec une discographie riche et variée « Sound of Martyrs » peut se targuer d’être un temple du reggae. Ras Derka pesait de tout son poids dans cette balance .Au-delà du reggae sa profonde connaissance de l’histoire de la musique en général, de la politique et de la société jamaïcaine en particulier, ont fait de lui un clerc dans ce domaine .Je ne m’y trompait ,pas d’ailleurs ,en l’appelant ,par moment, le plus jamaïcain d’entre nous.

Ayant servi dans les représentations diplomatiques étrangères au Mali,Ras Derka ne cessait de parfaire son savoir de la géopolitique mondiale et les auditeurs de l’émission en bénéficiaient à l’occasion. Le départ de Robert Mugabe,le système politique zimbabwéen,l’immigration clandestine, l’esclavage en Lybie ,le pillage de la richesse africaine orchestré par Babylone sont entre autre derniers sujets abordés au cours de nos sessions.

Le Mourasma ,le One big family qui nous réunissait tous depuis 1992 ,Ras Derka surnommé encore prince jammy ,un grand producteur jamaïcain a toujours rempli ses contrats .Sociable, il n’était certes pas parfait, enclin à des erreurs ,il se remettait toujours en cause si besoin est, et proposait des idées qui font avancer .il secourait sans rien demandé en contrepartie .A notre connaissance personne ne peut arguer qu’il a eu une altercation avec Derka au sein du Mourasma .Il a toujours attendu que les esprits se calment pour faire ses suggestions .Quelle grandeur d’âme ! Combien d’homme aussi pétri de talents comme tels habitent encore cette terre ? Combien d’entre nous ferons comme lui ?Comme dira le poète « il était du monde où les plus belles choses ont le pire destin ».

Profondément croyant, Derka observait strictement toutes les unités de prières, jeunait et assistait comme il peut, l’indigent. Que le très haut l’accueille dans sa misericorde .Amen.

Physiquement absent,ta philosophie et tes convictions nous assistent, nous habitent, nous retiennent nos larmes .Ras keka ! les falashas,Ras Igo ! et le studio one africa, Ras Asara ! et tout le Mourasma ,le personnel de radio Bamakan, de l’ambassade de la suède au Mali vous disent give thinks et vous sait désormais reposer dans le panthéon de tous les dignes fils d’Afrique et de sa diaspora.

Méritez votre repos éternel.Nous implorons, forever, la grâce divine pour ta cause .Qu’il soit-il.Inshalla.

Baba Diarra dit Ras babina

Radio Bamakan.Email :babinadiarra@yahoo.fr

