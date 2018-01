Les générations se succèdent et devant cette imparable loi de la dialectique, nous ne sommes que des humains, c’est-à-dire de la simple vanité. Pour notre génération arrivée à son grand soir, chaque jour arrachera un être cher et pointera une absence douloureuse. Ainsi, ce samedi, Dieu nous a repris Mme Diakité Sanaba Kamissoko. Elle livrait depuis de longs mois, une guerre épique contre la mort. Elle se battait avec sa valeureuse famille à ses côtés. Elle se battait avec ses valeureux camarades à ses côtés, dont certains, comme Ibk, se sont surpassés. Pour tout le monde, elle était Sanaba, juste Sanaba. Sanaba pour le quartier qui l’a vu grandir dans l’affection des siens et celle jamais feinte du voisinage. Sanaba pour ses nombreux collègues et amis, des temps d’incubation à la Coopérative Jamana. Sanaba durant la vie militante quand il fallut s’exprimer au sein de partis politiques où l’idéal hélas cohabite souvent avec l’ego. Sanaba encore et enfin pour les contingents de la diaspora malienne qui reçurent de Sanaba et de son exemplaire mari Birama Diakité le plus chaleureux des accueils. Malgré ses moyens limités, le couple Diakité a tout partagé et c’est avec beaucoup d’émotion que les amis de cette époque évoquent les plats qu’elle aimait préparer et partager. L’engagement politique est une course de relais. Dans cette course, Sanaba a pris toute sa part et c’est, au total, une grande dame que nous pleurons. Aux enfants de la défunte, à sa famille, et surtout au grand frère « Tekoun », le mari et l’ami dont nous partageons la vive douleur, nous adressons nos condoléances les plus émues.

Adam Thiam

