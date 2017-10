Comme tout ce qu’il a fait jusque-là Seydou Ly nous quitte sans bruit. Ses obsèques auront lieu demain à la place Sakaly pour le côté officiel car le défunt a été le Président dévoué de la Fédération malienne de Tae kwondo, et c’est à la mosquée dite foula missiri de Medina que la dernière prière sur ce monsieur distingué est prévue. Justement c’est cette mosquée qui aura été le lien entre Seydou Ly et la communauté Foutanke de la capitale. Très jeune, sous la houlette de son père feu Toukoto Ly, Seydou a assidûment fréquenté ladite mosquée autant qu’il a servi d’ambassadeur entre sa famille et l’extérieur. Sa silhouette racée, son port élégant et ses gestes maîtrisés ne peuvent être oubliés, de même que sa générosité discrète qui l’a amené plus d’une fois aux chevets de ceux qui avaient besoin de main tendue. Pour nous tous, il laisse un grand vide. Mais notre destin est de ne pas rester. A sa famille éplorée nous adressons nos condoléances émues. A ses amis dont Amadou Dia et Mantia Diawara nous avons une pensée particulière.

Adam Thiam/Maliweb.net