Après plusieurs jours de combat contre une embolie cérébrale, notre confrère Alassane Doumbia Dalex, de son vrai nom Bamory Doumbia, animateur producteur à lORTM, s’en est allé ce dimanche 10 décembre 2017 vers midi dans une clinique de Tunis. Le ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Harouna Touré, qui s’est personnellement investi pour son évacuation en Tunisie et qui suivait heure par heure son état, consterné, présente ses condoléances les plus émues à sa famille, ses amis, ses enfants et à la direction de l’ORTM.

Sa dépouille est arrivée à Bamako hier mardi. Ses obsèques sont prévues aujourd’hui, mercredi à 16 heures, à Hamdallaye non loin du lycée prospère Camara (Juste à une rue avant le lycée Prosper en venant de Hamdallaye Maternité).

Dors en paix chère confère !

La Rédaction

