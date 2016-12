Welcome! Log into your account

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort de notre Confrère Bruno Loma, Rédacteur en chef du Journal ‘’Le Reporter’’ le Dimanche 25 Décembre 2016. A sa famille, à ses collaborateurs et amis la Direction et le Personnel du Journal ‘’ La Mutation’’ présentent leurs condoléances les plus attristées et prient pour le repos de l’âme du disparu

You are going to send email to