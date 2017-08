La décision a été révélée à l’occasion du Conseil d’Administration des filiales bancaires d’Afrique Subsahariennes de la Banque Centrale Populaire du Maroc. Le jeune cadre Moussa, jusqu’à sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint en charge du Développement de Banque Atlantique Mali occupait le poste de Directeur de la Clientèle des particuliers depuis 2009.

Cette promotion sonne comme la récompense du mérite, car l’homme draine derrière lui un parcours riche. Arrivé en 2006 à Banque Atlantique, Moussa a occupé de cette date à 2009 entre autres postes de responsabilités, chargé de Clientèle en 2006 ; et responsable de l’Exploitation entre 2007 et 2009. Détenteur d’un MBA dans la prestigieuse université de la Capitale américaine Southern University, Washington DC, l’homme a assumé d’autres responsabilités avant son intégration à Banque Atlantique Mali. Il a été chez SHELL Mali, contrôleur de Gestion et auditeur comptable chez MAECO Mali, pendant un an (2004-2005), un prestigieux cabinet d’audit de la place.

Ce qui est certain, c’est que la nomination de ce jeune talent au côté de son ainé de Directeur Général, M Dotian Bamba, contribuera à coup sûr à promouvoir et à développer davantage la banque Atlantique vers des horizons les moins soupçonnées.

Il faut souligner que la Banque Atlantique depuis son installation au Mali occupe une place de choix dans le paysage économique et monétaire du pays avec notamment l’augmentation du nombre de ses clients de 13% EN 2016.

Rappelons enfin que la nomination de Moussa Touré prendra effet à partir du lundi 1er septembre prochain. Bon vent à vous Mr Touré.