Nommé à la Brigade territoriale de Kati, le lieutenant Mahamadou Diarra a passé mercredi 8 novembre, le service au major El Habib Tiokary, précédemment commandant de Brigade de Tombouctou.

La cérémonie de passation s’est déroulée au sein de la brigade territoriale de Sangarebougou en présence des notabilités de sangarebougou, des associations, les anciens de la gendarmerie et le maire délégué. La cérémonie a été l’occasion de rappeler le parcours du Commandant de Brigade sortant Mahamadou Diarra, qui a été CB de Kalana dans le cercle de Yanfolila, Kolokani avant d’être à Sangarebougou. « Avec le lieutenant Mamadou Diarra, la population de Sangarebougou et environnante vivent sous une couverture sécuritaire. Depuis l’ouverture de la gendarmerie à sangarebougou, on n’a jamais eu un CB aussi impliqué pour la gestion sociale et sécuritaire de la population que Mamadou Diarra. Il a travaillé avec toutes les couches sociales. C’est pourquoi, la sécurité règne ici à sangarebougou » a déclaré le maire délégué Kassim Sidibé.

Le lieutenant Mahamadou Diarra a déclaré que le succès dans son travail a été possible grâce à l’accompagnement de la population de Sangarebougou. Il a invité la population d’accompagner le nouveau CB. « La population de sangarebougou a été là durant mes deux ans de services. Ce qui m’a facilité la tâche et de faire des résultats positifs. Je leur demande de faire la même chose pour mon successeur, le major El Habib Tiokary » a émis Mamadou Diarra.

Le major El Habib Tiokary a commandé la brigade territoriale de Tombouctou et de Kemparna. Il a placé son mandat sous le signe de la paix et de la cohésion sociale et compte sur l’implication de la population pour atteindre son objectif. « Mon combat est de faire que la sécurité qui règne à sangarebougou soit pérennisée. Je demande l’aide de la population de m’assister dans mes faits et gestes pour qu’ensemble on arrive à développer et sécuriser sangarebougou » a souhaité le major El Habib Tiokary.

Moctar Dramane Koné stagiaire

Bamako, le 08 novembre 2017

