Le nouveau patron du Centre d’information gouvernementale du Mali (Cigma) s’appelle désormais Sambi Touré, journaliste de son état. Il a été nommé le mercredi dernier à l’issue du Conseil des ministres tenu sous la présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta. Il remplace donc l’ancien ministre de la Communication sous la Transition, Manga Dembélé (nommé en avril 2016).

La nomination de notre confrère Sambi Touré vise à redynamiser ce Centre, qui est désormais rattaché au ministère de l’Economie numérique et de la Communication dirigé par Arouna Modibo Touré. Il s’agit de donner plus de visibilité aux actions du gouvernement.

Créé par décret N°2015-0708/PM-RM du 6 novembre 2015, ce centre est chargé de la coordination de la communication gouvernementale. Pour ce faire, il assure la gestion et le suivi de l’action gouvernementale, ainsi que l’information du public sur les activités du gouvernement par la mise à la disposition des médias publics, privés et internationaux, des réseaux sociaux et de tout autre moyen de communication, des informations relatives à la visibilité de l’action gouvernementale.

Ce n’est pas tout. Le Cigma doit également veiller, dans un but d’anticipation, à l’information du gouvernement par l’analyse de l’évolution de l’opinion publique et du contenu des différents supports d’information et de communication sur l’action gouvernementale. Il doit aussi servir de conseil pour le ministre porte-parole du gouvernement, Abdoul Karim Konaté dit Empé.

Il faut préciser que le nouveau directeur, Sambi Touré, est aussi secrétaire adjoint à l’Information du bureau national du Rpm. Il fut également directeur de la Communication de la Présidence de la République. Il est aussi le fondateur du quotidien Info-Matin.

A.B. HAÏDARA