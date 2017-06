M. Sambi TOURE, fondateur de votre Quotidien préféré, Info-Matin, ancien Conseiller du Président de la République, ancien président de l’ODEP, de l’ASSEP, du Groupe, a été nommé Directeur du Centre d’Information Gouvernementale du Mali (CIGMA).

En cette heureuse circonstance, la Rédaction et l’ensemble du personnel du journal Info-Matin lui adressent toutes leurs félicitations et formulent pour lui des vœux de réussite dans sa nouvelle mission. Qu’il soit assuré de notre soutien indéfectible.

Par la même occasion, nous exprimons notre profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en notre chef.

Le CIGMA, dans son format actuel, a pour missions : assurer la gestion et le suivi de l’information gouvernementale ; assurer l’information du public sur les activités du Gouvernement par la mise à disposition des médias publics et privés, nationaux ou internationaux, des réseaux sociaux et de tout autre moyen de communication, des informations relatives à la visibilité de l’action gouvernementale ; veiller dans un but d’anticipation, à l’information du Gouvernement par l’analyse de l’évolution de l’opinion publique et le contenu des différents supports d’information et de communication sur l’action gouvernementale ; servir de Conseil pour le ministre porte-parole du Gouvernement ; élaborer le manuel des opérations de communication et de l’information gouvernementales et de veiller à son application… La tâche s’annonce immense.

A M. TOURE, nous souhaitons plein succès.

La Rédaction