Depuis le 17 mai dernier, notre compatriote Ahmed Diane Séméga est le nouveau Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). L’ancien ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, puis de l’Equipement et des Transports sous le régime d’ATT a été promu à ce poste au sortir des travaux de la XVIIè Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OMVS, tenue à l’hôtel Sheraton de Conakry.

Cette énième promotion vient renforcer le nombre de plus en plus croissant de cadres maliens hissés à des postes internationaux sous le règne du président Ibrahim Boubacar Keïta.

Et, une fois de plus, cet honneur fait à la nation n’est nullement usurpé tant l’intéressé a fait étalage de ses compétences partout il est passé.

En effet, Ahmed Diane Séméga a été successivement ancien ministre malien des Mines, de l’Énergie et de l’Eau ; et ministre de l’Equipement et des Transports.

Né en 1962 à Dakar, il est diplômé de l’École nationale d’Administration de Bamako. Consultant en administration de projets miniers, Séméga a travaillé dans le secteur minier comme directeur administratif de Canadian Mali Gold Corporation, une société de recherche minière ; directeur des opérations d’USM Industries pour le Mali; directeur administratif de Golden Star Resources pour le Mali (1994-1997) ; directeur administratif et juridique de Pan African Resources Corporation (filiale de Golden Star Resources) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Hassana Traoré