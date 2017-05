Le Conseil des ministres de mercredi dernier a pris des décisions importantes dont la nomination de Modibo Kane Keïta, ex-directeur général des douanes, au poste de président du Conseil d’administration de la Sotelma-Malitel, en remplacement de l’ancien ministre Ousmane Thiam qui a passé plusieurs années à cette responsabilité.

Modibo Kane Keïta, rappelons-le, est parti de la Direction générale des douanes pour faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier, après avoir réalisé des performances exceptionnelles en termes de recettes douanières. C’est pourquoi, lors de son départ, le débat était encore en cours sur la question de son maintien à ce poste, en reconnaissance de son dévouement pour la construction d’une économie malienne prospère et performante.

Rappelons aussi, comme nous l’écrivions dans notre édition du 21 avril dernier, que le 18 du même mois, soit trois jours auparavant, la Sotelma-Malitel accueillait son nouveau directeur général, avec le départ de Mouhamed Morchid (en fin de mission au Mali) remplacé par Abdel Aziz Beddini.

Avec l’arrivée de Modibo Kane Keïta au poste de président du Conseil d’administration et d’Abdel Aziz Beddini comme directeur général, deux hommes reconnus pour le sérieux dans le travail doublé d’un sens aigu des responsabilités, on s’attend à voir la Sotelma-Malitel prendre un nouvel envol. La société de téléphonie en a vraiment besoin, au moment où on scrute toujours la mise en activité de la troisième licence de télécommunications au Mali acquise par Atel-sa, une filiale du groupe Planor d’Apollinaire Compaoré. Mais aussi et surtout, avec l’ouverture très prochaine de la procédure d’attribution d’une nouvelle licence qui sera la quatrième dans le pays.

A.B.HAÏDARA