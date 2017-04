La Primature a désormais un nouveau chef de cabinet. Dr. Moussa Guindo, un cadre du Rassemblement pour le Mali (RPM), est celui sur qui le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, a jeté  son dévolu le vendredi 21 avril dernier pour coordonner les activités de son cabinet.  Â

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a placé sa confiance en Dr Moussa Guindo, un cadre du Rassemblement pour le Mali, pour diriger son cabinet. Précédemment chef de cabinet au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et conseiller technique au ministère de la Défense et des Anciens combattants, il a suffi seulement quelques mois de collaboration pour que l’ex ministre de la Défense, AIM, soit convaincu des qualités professionnelles de l’homme. Issu d’une grande famille attachée aux valeurs culturelles peuhl et dogon, le natif de Sofara (Djenné) est connu par son acharnement et son dévouement pour le travail bien fait.

Pour rappel, Dr. Moussa Guindo est un sortant de l’Ecole nationale de médecine et de pharmacie du Mali (promotion 1976-1982) qui a brillamment soutenu sa thèse de doctorat. Le nouveau chef de cabinet de la Primature, dès sa sortie d’université a occupé des postes administratifs importants dans le secteur de la santé.

D’abord, il fut le médecin-chef de la section Médecine du Sport de 1983 à 1986. Ensuite, il est nommé directeur adjoint du Centre de médecine scolaire et sportive, de 1987 à 1988, puis directeur général du même Centre de 1988 jusqu’en 2000.

A partir 2001, Dr. Guindo est nommé coordinateur du Programme santé scolaire au ministère de la Santé.

De novembre 2013 à février 2016, il occupa le poste de chef de cabinet au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. En décembre 2016, il fut nommé au ministère de la Défense et des Anciens combattants en qualité de conseiller technique.

Sur la scène politique, Dr. Moussa Guindo, n’est pas un inconnu. Il est membre fondateur et militant du RPM. Depuis 2006,  Dr Moussa Guindo dirige la section VI du RPM et occupe le poste de président de la Coordination RPM du district de Bamako depuis 2011.

Membre du  bureau politique national, chargé de la Santé et de la Solidarité depuis 2007.

Dr. Guindo a joué un rôle important dans la campagne électorale du président IBK en 2013. Il  était chargé de la Coordination de campagne du district de Bamako et Kati.

Faisant référence à ses expériences administratives et politiques, on peut dire que le PM ne s’est pas trompé du choix. Il a d’ailleurs fait ses preuves dans le département stratégique de la Santé et de l’Hygiène Publique. Son acharnement pour le travail et ses qualités de coordination lui ont valu de contribuer à relever des défis qui n’étaient pas évidents au départ.

Maliki Diallo