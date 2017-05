Au cours du conseil des ministres d’hier mercredi 3 mai, au chapitre des communications verbales, le chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maiga, a informé cette instance de la nomination d’un nouveau Directeur de Cabinet. Il s’agit de Me Ahmadou Touré, ancien ministre du Commerce, des Mines et de l’Industrie sous Cheick Modibo Diarra. Notaire de son état, Dr Ahmadou Touré est un brillant juriste, un homme honnête, intègre, pragmatique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le jeune frère de cet autre ancien ministre et ancien Directeur de Cabinet et Secrétaire Général de la Présidence de la République, Mohamed Alhousseini Touré. Il est aussi, il faut le dire, le beau-frère du leader de l’Opposition, Soumaila Cissé. Me Touré, pour être précis, est marié à la petite sœur de Soumi, une banquière compétente de la place.

Ce notaire d’une intégrité exceptionnelle succède à un autre grand juriste, Mamadou Magassouba. Son expérience de l’Etat et sa connaissance du droit pourrait être d’un grand apport pour le tout nouveau Premier ministre, engagé à faire sortir notre pays de la léthargie actuelle. Bon vent à Me Touré, qui nous l’espérons, sera à hauteur de souhait.

Le même conseil des ministres a été informé de la nomination de Modibo Kane en qualité d’administrateur pour l’Etat à la SOTELMA. En fait, il est bien parti pour être le PCA de cette entreprise maliano-marocaine. En effet, au cours de sa toute prochaine session de son Conseil d’Administration, la SOTELMA, avec son nouveau DG et les autres administrateurs procèderont à l’élection de Modibo Kane en qualité de PCA, en remplacement de l’ancien ministre, Ousmane Thiam. Modibo Kane n’est plus à présenter au public. Il est l’ancien DG de la douane qui a réalisé des recettes exceptionnelles durant les trois dernières années passées à la tête des douanes maliennes. En raison de sa compétence, de sa rigueur, certains n’ont même pas voulu qu’il fasse prévaloir ses droits à la retraite en décembre dernier. On peut donc dire qu’il est en terrain connu parce qu’il est un bon gestionnaire averti. Nous ne doutons point qu’il relèvera les défis auxquels la société est présentement confrontée.

Chahana Takiou