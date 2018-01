Youba Ould Messaoud vient d’être nommé Directeur général de la Société Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali). Ce cadre du RPM succède donc à Arouna Modibo Touré, nommé ministre de l’Economie Numérique et de la Communication depuis avril 2017.

La Société Pari mutuel urbain (Pmu-Mali) a désormais un nouveau patron. Il s’appelle Youba Ould Messaoud, juriste de formation. Il a été nommé directeur général lors du Conseil des ministres du mercredi dernier.

On se rappelle que depuis la nomination de Arouna Modibo Touré comme ministre de l’Economie numérique et de la Communication en avril 2017, le Pmu-Mali n’avait pas de patron attitré, mais un intérimaire.

Le nouveau directeur général du Pmu-Mali est détenteur d’un diplôme d’études approfondies DEA en droit international (Droit commercial international) décroché en 1986 à l’Université d’Etat de Kiev. Après, il a occupé plusieurs postes de responsabilités au niveau de l’administration, notamment au sein de la Société nationale de tabacs et allumettes du Mali (Sonatam). Il fut d’abord chef de bureau Intendance puis directeur régional à Gao avant d’être directeur adjoint des approvisionnements généraux et directeur des Tabacs. Youba Ould Messaoud y fut aussi directeur commercial et Directeur des ressources humaines. Jusqu’à sa nomination comme directeur général du PMU-Mali, il assurait le poste de directeur administratif et juridique de la Sonatam.

Le nouveau patron de Pmu-Mali est également très connu dans les milieux politique et associatif. Il est l’un des membres fondateurs du parti Rassemblement Pour le Mali (Rpm) où il est membre du Bureau politique nationale. Il est membre aussi de plusieurs associations de développement communautaire parmi lesquelles l’Association pour le développement du cercle de Goundam, sa ville natale.

Youba Ould Messaoud est marié et père de trois enfants.

