Le Mali tout entier est aujourd’hui bousculé par des bruits d’un supposé accord de réadmission signé entre nos autorités et l’Union-Européenne. En cause, l’incapacité du gouvernement à rassurer les Maliens sur sa position qui est qu’il n’y a jamais eu accord entre notre pays et l’Union-Européenne dans ce cadre-là.

Ce malaise généralisé qui s’est instauré dans le cœur des Maliens est pourtant expressif d’un manque de confiance évident que ces derniers ont à l’égard de leurs dirigeants, et cela depuis trois ans. Qu’est-ce qui est à la base de ce manque de confiance ? Doivent-ils oui ou non se remettre en cause ? Voilà en fait les questions du genre qui devraient préoccuper nos gouvernants se perdant en conjectures sur fond de mensonges et de contradictions. Un gouvernement responsable, ça ment pas et ça se perd pas en contradictions, ça s’assume plutôt ! Comme majestueusement dit par un confrère de la place, le problème « c’est bien sûr l’incapacité et le manque de responsabilité de certains membres du gouvernement, en l’occurrence les ministres Abdoulaye Diop et Abdrahamane Sylla qui sont en cause. « Si le premier a eu l’honnêteté d’affirmer par la suite des évènements qu’ « il assume entièrement la responsabilité de cet incident », si on peut encore appeler cela « incident », il a cependant manqué de courage pour en tirer les conséquences ! C’est-à-dire remettre sa démission au Président ! Ce qui est bien dommage pour notre pays dont la punition divine aura certainement été de nous doter des responsables qui n’ont souci que de leur personne ! Idem pour le second, un vrai maitre-menteur qui va jusqu’à inventer des qualités au Président IBK, histoire d’attirer la sympathie de ce dernier. Mais la honte aura été de voir ce même ministre, en plus chargé des maliens de l’extérieur, voyager avec des maliens expulsés, menottes à la main, dans un même avion… Ce ministre, un « Youko » en plus, n’en est pas mort, et comble de l’insouciance, il n’est même pas gêné de rester à sa place après une telle humiliation ! Mais au-delà même de ces deux ministres, c‘est l’amateurisme même du gouvernement qui est mis à rudes épreuves ». On ne saurait mieux dire ! Au Président IBK de prendre sa responsabilité ! Et nous osons croire qu’il fera ce qu’il semble dire dans un langage à peine voilé dans son adresse à la nation du 31 décembre : « Je salue votre dévouement pour le Mali, vous contribuez grandement aux efforts de développement de notre pays. J’ai entendu votre message, je comprends vos attentes et j’ai pris la mesure de vos frustrations, je vous donne l’assurance que j’en tirerais très bientôt toutes les conséquences ». Il en va de la crédibilité de son régime…

Mussolini

Source : L’ANNONCE