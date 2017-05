Attendus comme les grands favoris de la compétition, car tenants du titre, les Aiglonnets sont à Libreville, au Gabon, depuis jeudi dernier pour peaufiner leur préparation. A cette 12e Can des cadets (du 14 au 28 mai 2017), le Mali évoluera dans le groupe B avec la Tanzanie, le Niger et l’Angola.

La génération a certainement à cœur de défendre et conserver le trophée remporté par ses aînés, il y a deux ans au Niger. Mais, le vrai défi, c’est d’atteindre d’abord les demi-finales pour se qualifier au Mondial de la catégorie et ainsi prolonger cette belle aventure. Ensuite, Mohamed Camara et sa bande pourront réellement penser à conserver la couronne remportée en 2015 à Niamey, au Niger.

A la veille (3 mai 2017) de leur départ pour le Gabon, les Aiglonnets avaient été mis officiellement en mission par la remise au capitaine Mohamed Camara du drapeau national par le secrétaire général du ministère des Sports, Seydou Dawa.

Cette 12e Ă©dition de la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans est prĂ©vue en RĂ©publique gabonaise du 14 au 28 mai 2017. Le Mali est logĂ© dans le groupe B. La première sortie des Aiglonnets est prĂ©vue 15 mai face Ă la Tanzanie.

Les protĂ©gĂ©s de Jonas Komlan affronteront ensuite le Niger (18 mai) et l’Angola (21 mai). Le groupe A regroupe le Gabon (pays hĂ´te), la GuinĂ©e-Conakry, le Cameroun et le Ghana. Un groupe visiblement un peu plus relevĂ© que celui du Mali. Mais c’est une compĂ©tition de petite catĂ©gorie et il n’y aura probablement pas de calculs.

Le sĂ©lectionneur de l’Ă©quipe nationale des moins de 17 ans, Jonas Komlan, a communiquĂ© la liste des 21 joueurs retenus pour la Can U-17 avant de s’envoler pour Libreville.

Alphaly

Encadré

La liste des 21 Aiglonnets pour la 12e Can U-17

Gardiens : Youssouf Koïta (ASB), Alkalifa Coulibaly (AS Niomi), Massiré Gassama (Black Stars)

Défenseurs : Mamadi Fofana (FC Diarra), Félix Kamata (AS Réal), Abdoulaye Diaby (Djoliba AC), Ibrahim Kané (Black Stars) et Fodé Konaté (ASB)

Milieux : Mohamed Camara (AS Réal), Mamadou Samaké (Yeelen Olympique), Abdou Salam Ag Jiddou (Guidars), Cheick Oumar Doucouré (AS Réal), Sibiri Kéita (Aspire, Sénégal), Abdoulaye Dabo (Africa Foot) et Amadou Diako (AS Bakaridjan)

Attaquants : Hadji Dramé (Yeelen Olympique), Semé Camara (FC Diarra), Seydou Sénou (Aspire, Sénégal), Mamadou Traoré (Stade Malien), Djémoussa Traoré (Alob) et Lassana Ndiaye (Guidars)