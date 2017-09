IBK savait avant d’être le président de la République, qu’en plus de la question du Nord, le problème d’emplois des jeunes était une autre rébellion voir une bombe qui si elle n’est pas désamorcée peut exploser à tout moment. c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il s’est précipité à parler de création de 200 milles emplois en cinq ans de mandat lors de la campagne électorale sans évaluer la portée du chiffre avancé. C’est une fois à la tâche que les différents ministres se sont attelés à trouver des solutions à la question d’emplois sans y parvenir vraiment.

Annuellement 200 milles jeunes arrivent sur le marché de l’emploi au Mali et seulement 10% d’entre eux arrivent à être embauché et le reste des 150.000 demeurent dans le chômage permanent.

Le régime a pensé qu’avec le retour de la paix et la stabilité sociopolitique, des emplois allaient êtrecrées par des projets tels que ‘’Jeunesse au travail’’ du ministère de l’agriculture, les projets FIER et PROCEJ au niveau du ministère de l’emploi.

Peut-on dire actuellement que la paix est revenue au Mali ou les 2/3 de son territoire sont inaccessibles à ceux qui peuvent créer l’emploi c’est-à-dire les investisseurs étrangers ?

Peut-on penser aujourd’hui que la stabilité sociopolitique existe au Mali lorsqu’en quatre ans, il y a eu quatre premiers ministres, cinq ministres de la défense et où tous les postes ministériels ont changé de titulaires au moins trois fois ? Toute chose qui dénote que le pays est en pleine crise.

Qui sont donc ces créateurs d’emplois invisibles ? Le ridicule ne tue plus dans ce pays. On nomme des personnalités qui avaient tout dit sur le régime dans sa contre performance à des postes ministériels. On constate tout de suite qu’ils deviennent des griots politiques du président IBK dont le système de gouvernance est la propagande.Le cas particulier du ministre Ben KATTRA qui est devenu un cas d’école nous préoccupe. C’est lui qui a annoncé en juillet qu’il était à 199.418 emplois crées soit 99,80% en quatre ans.Le collectif des chômeurs, trouve le contraire et lui réplique que ‘’personne ne peut être plus convaincant et plus éloquent que ceux pour lesquels les emplois ont été crées et que ce n’est pas à l’artisan de juger l’œuvre, c’est au client de le faire.Cela veut dire autrement que le rapport présenté est un mensonge monté pour positiver le bilan d’IBK, alors qu’il n’en est rien. Donc le grand bluff continue depuis quatre ans.

Ivette GUINDO