Quel que soit le poids de nos cheveux, nous ne nous inclinerons jamais sous leur poids. Quelles que soient les difficultés et la puissance des forces qui entravent ou menacent l’existence de notre nation, nous resterons toujours debout sur les remparts pour défendre notre seule et unique raison d’exister : notre pays le Mali dans son entièreté.

Pour la troisième fois depuis notre sit-in initial du 03 août 2017, le peuple malien dans sa diversité se retrouve encore une fois devant l’ambassade de France pour non seulement attirer l’attention du monde entier sur la duplicité d’un pays qui se dit allié et ami, mais aussi renouveler notre détermination à défendre notre mère patrie le Mali contre toutes les formes de velléités sécessionnistes fomentées et soutenues par des forces étrangères avec comme chef de file la France.

Notre amitié, notre considération pour le peuple français et notre disponibilité à engager un partenariat basé sur le respect mutuel entre nos Etats doivent désormais s’inscrire dans une relation de franchise soutenue par un discours de vérité les uns envers les autres. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le peuple français à travers ses impôts entretient la force Barkhane pour aider le Mali et non pour le diviser. Nous invitons les forces françaises à respecter cette amitié. Nous sommes pleinement conscients que les enjeux géopolitiques et géostratégiques exigent aujourd’hui de tous les pays du monde et notamment d’Afrique une attitude de réflexion globale et d’actions locales intelligentes dans la gestion des ressources naturelles et des matières premières des pays qui attirent la convoitise des systèmes économiques jadis qualifiés de réussis mais réellement en panne. Nous sommes aussi conscients de la responsabilité historique des dynamiques politiques endogènes de notre pays qu’est le Mali dans la gestion de la crise globale sécuritaire dans laquelle nous sommes plongés. Nous sommes enfin conscients, non seulement du rôle important d’une société civile forte et engagée dans l’équilibre des rapports de force socio-économiques et politiques, mais aussi de sa mission d’imposer à tous les acteurs d’agir dans l’intérêt collectif du peuple.

Nous, «ON A TOUT COMPRIS Waati Sera», restons convaincus des alliances et jeux troubles des forces françaises dans notre pays avec les groupuscules tantôt terroristes, tantôt armés au gré des intérêts du moment. Nous réaffirmons ici et maintenant et de façon inébranlable notre détermination sans faille à continuer à dénoncer l’attitude ambigüe et incompréhensible de la France à soutenir mordicus son projet de dislocation de la nation malienne et de partition de notre pays en s’appuyant sur des groupuscules séparatistes, terroristes et narcotrafiquants qu’elle manipule à sa guise.

Nous réitérons notre demande à l’ambassade de France de nous définir clairement ce qu’elle entend par le concept de «Nord Mali» clairement indiqué dans son communiqué publié suite à notre premier sit-in. Nous réitérons et exigeons également de la France au risque d’arriver à des situations qui pourraient être profondément regrettables de part et d’autre, les doléances suivantes : Rester strictement dans sa mission initiale de soutien à l’Etat malien et de lutte contre le terrorisme pour le rétablissement de la souveraineté nationale du Mali menacée par les groupes rebelles en connivence avec les terroristes de Mujao, Aqmi, Ançardine et Almourabitoun. Arrêter de favoriser/protéger un groupe armé au détriment des autres. Arrêter de désarmer certains groupes armés en dehors du processus du DDR. Arrêter immédiatement le système de cantonnement de l’Armée malienne sur son propre territoire. Faciliter la libération des prisonniers civils et militaires. Clarifier son agenda au Mali. Arrêter de mettre le gouvernement au même niveau que les groupes armés. Vive le partenariat sincère et franc entre les peuples et Etats amis, vive la nation malienne, soutien total et indéfectible à nos FAMA.

Fait à Bamako le 07 Septembre 2017

Pour le Mouvement «ON A TOUT COMPRIS– Waati –Sera »

Le porte-parole

Adama Ben Diarra