Le “Washington Post” rĂ©vèle que, dans certains clubs de golf du prĂ©sident amĂ©ricain, est accrochĂ©e une couverture du magazine qui n’a jamais existĂ©.

Il est le premier Ă dĂ©noncer les « fake news »… et, pourtant, il en affiche une chez lui. Selon les informations du Washington Post, Donald Trump a fait mettre dans certains de ses clubs de golf une une du prestigieux magazine amĂ©ricain Time Ă son effigie. Seul problème : elle n’a jamais existĂ©.

« The Apprentice [l’Ă©mission de tĂ©lĂ©-rĂ©alitĂ© dans laquelle Donald Trump jouait le rĂ´le du patron, NDLR] fait un tabac ! », « Trump rĂ©ussit sur tous les fronts… mĂŞme Ă la tĂ©lĂ©vision ! » Les titres dithyrambiques sur le prĂ©sident amĂ©ricain ont Ă©veillĂ© la curiositĂ© du Washington Post, qui a mis au jour la supercherie. En vĂ©rifiant la date supposĂ©e de cette parution (1er mars 2009), ils ont dĂ©couvert que le Time n’avait jamais publiĂ© cette couverture de Trump. D’autres dĂ©tails, d’ailleurs assez grossiers, ont permis d’Ă©tablir qu’il s’agissait bel et bien d’une fausse une.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/MuSGC0sIft pic.twitter.com/LelsBsy6E0

— Washington Post (@washingtonpost) 28 juin 2017