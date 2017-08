« Tous les Maliens pressés », dixit le commandant de la CCR

De façon absurde et incroyable, les accidents de la circulation routière se multiplient de plus en plus dans nos villes. Des efforts sont faits pour réduire cette insécurité, mais apparaissent insuffisants. Pour preuve, rien qu’à Bamako, de janvier 2017 à nos jours, on a recensé 504 cas d’accidents, qui ont occasionné 607 victimes, 597 blessés et 10 morts.

Depuis des années, Bamako est devenue un véritable dépotoir de véhicules communément appelés « France au revoir ». A ces automobiles, s’ajoutent d’une part, les motos-taxis à 3 roues et d’autre part, les motos Djakarta qui inondent Bamako et les capitales régionales. La route tue et nul n’est à l’abri d’un choc dans la circulation. A tout moment, on entend la sirène des ambulances et des véhicules de secours des sapeurs pompiers. Comme annonçait un confrère, « la circulation routière à Bamako est devenue la circulation « mortière ». Et pourtant, cette situation n’est pas le fait du hasard. Quelles sont réellement les causes profondes de cette routière? Pour plus d’éclairages, nous avons mené notre petite enquête pour situer les responsabilités. Aussi, faut-il rappeler que les policiers chargés de sensibiliser les usagers et de réglementer la circulation routière sont souvent parmi les victimes de ces accidents de circulation.

L’Adjudant-chef de police, Adama Daou, est chef de poste de police de la Circulation Routière. De son constat, il a soutenu que 80% des cas d’accidents de la circulation routière sont dus au fait humain. A ses dires, ce facteur résulte de l’inobservation des règles de conduite et surtout de l’intolérance des usagers. Avant d’ajouter que « les gens sont pressés. Les priorités sont connues. Mais dans les ronds-points, on mélange l’engagement et la priorité. En l’absence des feux tricolores, l’engagement prime sur la priorité. C’est tous ces paramètres qui expliquent souvent les collisions. Il y a aussi des faits mécaniques, par exemple le système de freinage qui peut lâcher. Cependant ces cas sont minimes par rapport au fait humain ».

ApprochĂ© pour le mĂŞme motif, le Commandant de la Compagnie de Circulation Routière de Bamako, Commissaire Principal Abdoulaye Coulibaly estime que les causes des accidents de la circulation sont nombreuses. Dans son commentaire il a indiquĂ© que : « Il y a plusieurs facteurs qui expliquent les accidents. Il y a l’état des routes, qu’on appelle les infrastructures routières. Il y a aussi l’état des vĂ©hicules. Et enfin, il y a le facteur humain. C’est ce dernier facteur qui explique en grande partie la quasi-totalitĂ© des accidents de la circulation. 70 Ă 75% des accidents rĂ©sultent du comportement de l’individu. Ce comportement peut influer sur plusieurs manières. Aujourd’hui, bon nombre de jeunes s’adonnent Ă la consommation de stupĂ©fiants et de l’alcool. Ce sont des choses qui sont interdites pendante la conduite. Beaucoup de chauffeurs de transport en commun en consomment en longueur de journĂ©e. Parce que pour eux, c’est synonyme du volume de travail. Mais très souvent, c’est synonyme d’accidents. L’alcool est surtout consommĂ© pendant les weekends, la nuit, ou Ă la veille des fĂŞtes de rĂ©jouissance. Vous verrez qu’il y a beaucoup de jeunes qui consomment l’alcool au volant. On constate aussi que des individus ne circulent pas Ă des vitesses modĂ©rĂ©es. Sinon, il ya certaines parties de la route et certaines configurations du terrain qui obligent les usagers Ă conduire Ă vitesse modĂ©rĂ©e. Tous les Maliens sont pressĂ©s. On est vraiment impatient dans la circulation. Au lieu de se patienter un petit instant pour que l’autre passe, on klaxonne incessamment. En plus des excès de vitesse, souvent certains vĂ©hicules ne rĂ©pondent pas aux visites techniques. Des vĂ©hicules sont dans des Ă©tats de vĂ©tustĂ© totale. Les pneus sont usĂ©s. Le système de freinage ne rĂ©pond pas totalement. Des vitres sont dans des Ă©tats lamentables qui brouillent la visibilitĂ© du conducteur. Beaucoup de vĂ©hicules ne sont pas Ă©quipĂ©s d’essuie-glaces. Cela peut crĂ©er des accidents surtout pendant l’hivernage. A tout cela s’ajoute la cohabitation des engins Ă 4 roues et les motos. 80% des cas d’accidents sont dus Ă cette cohabitation. Tous ces facteurs font qu’il y a beaucoup d’accidents Ă Bamako. Il faut reconnaitre que depuis un certain temps, nous menons une campagne de sensibilisation. Nos Ă©lĂ©ments effectuent des patrouilles motorisĂ©es pour Ă©viter que les usagers s’adonnent Ă des violations flagrantes relatives à la circulation routière. N’oublions pas les gros porteurs, surtout les camions benne qui transportent du sable. En tĂ©moigne l’accident odieux qui a eu lieu l’autre jour au niveau Care-Mali juste avant l’entame du pont. C’était un camion rempli de sable qui circulait Ă une vitesse non modĂ©rĂ©e. Le système de freinage a lâchĂ©. Le chauffeur a perdu le contrĂ´le de l’engin qui s’est finalement renversĂ© sur deux taxis, faisant deux morts sur place et deux blessĂ©s lĂ©gers. En plus ces gros porteurs pensent que qu’ils ont toujours la prioritĂ© sur la route. Nous devons Ă©normĂ©ment faire attention. Usagers et conducteurs, nous devons nous protĂ©ger en tout lieu et en toute circonstance. Chacun de nous doit avant tout, songer Ă sa propre sĂ©curitĂ©. MĂŞme si le port de la ceinture de sĂ©curitĂ© n’est obligatoire en ville sur de courte distance, mais il est bon d’en faire usage, parce que personne ne peut Ă©valuer l’impact des accidents. Le port de la ceinture de sĂ©curitĂ© peut Ă©viter que la personne soit injectĂ©e du vĂ©hicule. Cela n’est pas Ă nĂ©gliger. On doit se familiariser avec cette mesure. Or, 95% des Maliens n’attachent pas leur ceinture. Cela est une rĂ©alitĂ©. Ceux qui ne connaissent pas l’importance de la ceinture de sĂ©curitĂ© disent que ce n’est pas la peine de la porter. Il y a aussi le facteur casque. On enregistre beaucoup de traumatismes aigus qui sont liĂ©s au manque du port du casque lors des accidents. Lorsque vous portez le casque, du coup, vous protĂ©gez votre vie. Quand vous perdez la vie, c’est un grand vide qui va s’installer derrière vous. Il est prudent que les motocyclistes songent Ă se protĂ©ger en portant les casques. Souvent aussi, les motocyclistes ne circulent pas sur les pistes cyclables qui leur sont dĂ©diĂ©es. Ils prĂ©fèrent circuler sur les voies des automobiles que. Ces pistes cyclables ont Ă©tĂ© exclusivement dĂ©diĂ©es aux motocyclistes pour prĂ©venir les accidents. Faisons aussi attention aux panneaux et ayons du respect pour les piĂ©tons qui traversent les routes. Dans les pays civilisĂ©s, les piĂ©tons sont considĂ©rĂ©s comme les premiers citoyens. Je lance un appel aux usagers d’être courtois avec les piĂ©tons. Tous les matins, nous avons tous les problèmes pour faire arrĂŞter les vĂ©hicules afin de donner le passage aux piĂ©tons, veulent traverser la chaussĂ©e, il faut donner la prioritĂ© Ă ceux-ci. A ces lots, il faut ajouter les supports Ă trois et les autres insĂ©curitĂ©s de transport, c’est-Ă -dire le transport des marchandises qui font que le conducteur ne peut pas avoir la maitrise de son engin. Nous demandons aux usagers de ne pas porter des objets qui dĂ©passent le gabarit de leur moto. Si on respecte ces consignes, je pense qu’on va rĂ©duire considĂ©rablement les accidents de la circulation ».

En somme, avant d’accuser qui que ce soit, nous devons savoir que l’homme est son principal ennemi dans la circulation routière. Aussi, nous devons inverser la tendance de l’incivisme. C’est à ce seul prix que les efforts consentis par l’Etat pour lutter contre l’insécurité ne seront pas vains.

Par Jean GoĂŻta Â