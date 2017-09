Après Barcelone, en Espagne en octobre 2016, les travaux de la 55ème Conférence internationale des femmes policières s’ouvrent ses portes le 17 septembre prochain en Australie. L’Association des policières du Mali (Apm) prend part à ce grand rendez-vous.

Les travaux de la 55ème Conférence internationale des femmes policières se dérouleront du 17 au 21 septembre en Australie. Plusieurs pays seront présents à ce grand rendez-vous annuel des femmes policières. Et le Mali sera bel et bien représenté à travers la dynamique Association des policières du Mali (Apm). La présidente de l’Apm, Commissaire Divisionnaire Zéïnabou Walet Amidi est à la tête d’une délégation composée de deux autres femmes policières. Il s’agit du Contrôleur général de Police, Awa Sidibé et du Commissaire principal Fanta Koné. La délégation malienne a quitté Bamako dans la nuit du mercredi au jeudi pour l’Australie où elle va défendre le drapeau national. Puisqu’une intervention de la présidente Zéïnabou Walet Amidi est très attendue à cette grande rencontre. Il s’agit de parler du Mali, notamment de son Association. D’ores et déjà, elle s’est dite prête pour relever le défi avec la bénédiction de tout le peuple malien. “Nous demandons la bénédiction de toutes et de tous pour que nous puissions effectuer cette mission dans la paix. Nous allons pour défendre le Mali. Il s’agira donc pour nous de donner une autre image de notre pays. Nous sommes convaincues que nous allons relever ce défi “ nous a précisé Zéïnabou Walet, juste avant de prendre l’avion. Elle a tenu à remercier l’Ambassade des Etats-Unis qui sponsorise ce voyage depuis la participation de l’Apm en 2016. Le président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Salif Traoré et la Direction de l’Aci, la Bci-Mali, la Bms-sa pour leur soutien et accompagnement.

Notons que c’est la deuxième fois que l’Association des policières du Mali participe à cette Conférence internationale. Elle était à Barcelone, en Espagne du 9 au 13 octobre 2016 avec la participation de 400 délégués venus de 91 pays du monde entier. La vice-présidente de la Cour pénale internationale ainsi que des représentants de l’Organisation des nations unies étaient parmi les personnalités qui ont pris part à la Conférence de Barcelone. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette conférence, parmi lesquels la prévention de la violence contre les femmes, la traite des êtres humains, la protection des victimes dans les zones de conflit et l’égalité dans le recrutement et le développement de carrière. C’est à l’issue de cette rencontre qu’elle a été désignée membre permanent pour deux ans.

Après l’Australie, ce sera le tour du Canada en 2018 puis les Etats Unis en 2019. A.B.HAÏDARA