Le Palais des Sports «Salamatou Maïga» a abrité la 2e édition du Festival International sur le Sport (FIS) du 15 au 17 décembre 2016. Un évènement organisé par Agency Sport de la taekwondoïste Aminata Makou Traoré, ceinture noire 4e Dan. «Le développement par le sport», était le thème de cette seconde édition.

Le hic, c’est que cette manifestation est taxée de plagiat. En effet, pour le Comité syndical de la Direction Nationale des Sports et de l’Education physique (DNSEP/Ministère des Sports), le FIS n’est qu’une version coupée/collée de son Salon des Sports du Mali (SASMA) dont la 3e édition a eu lieu du 28 au 30 octobre 2016.

Et pour des observateurs, les ressemblances sont telles qu’il est difficile de donner tort au Comité de pilotage du SASMA. Nous vous proposons ici son communiqué de protestation publié à la veille de la seconde édition du FIS.

La promotrice du Forum International sur le Sport (FIS) s’apprête à organiser sa mascarade d’événement au Palais des Sports à partir du jeudi 15 décembre 2016. Cette manifestation un véritable copier/coller du Salon des Sports du Mali (SASMA).

Le ridicule ne tue plus au Mali et l’hypocrisie de certains responsables coupables d’énormes déroutes et d’injustices dans ce pays, sont de plus en plus visibles au quotidien…

On a, même envie de dire que le malheur qui frappe notre pays, depuis 2012 tire son origine des comportements indignes et hypocrites de certains de nos concitoyens et «responsables véreux» qui n’ont qu’un seul souci : détruire et faire du mal dans un «égoïsme extraordinaire» qui ne dit pas son nom.

En effet, ledit Forum international sur le sport dénommé FIS, organisé par Aminata Makou Traoré, qui se profile à l’horizon est un copier/coller parfait du SASMA, un acte flagrant de plagiat au vu et au su de tout le monde. D’ailleurs, saurait été un autre pays à cheval sur le droit et la propriété intellectuelle, la promotrice allait tout droit en prison. Et, il semble que la protection des droits et propriétés intellectuels, culturels, artistiques et sportifs ne sont pas encore une réalité effective au Mali.

GENESE

La dénommée Aminata Makou Traoré est une ancienne pratiquante du taekwondo qui a participé à la première édition du Salon des Sports du Mali SASMA (juin 2014) aux stands de la Fédération malienne de taekwondo de la salle Fitness (Binthily Communication).

C’est à partir de ce moment qu’elle a nourri l’idée de copier/coller les activités du SASMA, avec des panels (voir les termes de références), les expositions des fédérations nationales sportives, les associations sportives et autres activités connexes.

Après avoir copié les thèmes de discution, même le stand et la décoration ont été copiés et collés par la bonne dame. Et, visiblement, elle bénéficie des soutiens de taille au niveau même du Ministère des Sports. Les observateurs que sont les journalistes sportifs peuvent en témoigner et vérifier l’information, ils ont été au début du lancement du la 1ère édition du SASMA au Palais des Sports un certain 14 Juin 2014.

Pour son acte «ignoble» et «immoral» de plagiat (qui doit faire l’objet de poursuite judiciaire), la demoiselle Aminata Traoré va, non seulement bénéficier d’un grand soutien matériel (on a mis le Palais des Sports à sa disposition sans aucun frais) dont d’autres fédérations ne bénéficient pas sans payer, mais aussi le bus du département avec carburant. Une largesse dont le SASMA, qui est pourtant une initiative du Comité Syndical de la Direction Nationale des Sports et de l’Education Physique (DNSEP), n’a jamais pu bénéficier.

Sans compter un accompagnement financier au moment où les activités du département sont annulées pour faute d’indisponibilité de fonds ou de contraintes budgétaires. Et, nous nous posons des questions essentielles de savoir : pourquoi un tel soutien à une personne de droit privé au détriment d’une initiative publique ? Qui est le soutien et dans quel but ? Qui veut faire disparaitre le SASMA ?

La promotrice de la fictive «Agency Sport» (agence de communication) n’est pas à sa première expérience de plagiat des projets de paisibles citoyens et organisations sportives, car sa première force qui constitue à manipuler tout le monde, y compris les responsables des services et structures de sports du pays.

Sans compter ses nombreux soutiens en milieu politique et administratif qui la rendent plus audacieuse dans ses activités de plagiat des œuvres d’autrui…

Initié par le Comité Syndical de la Direction Nationale des Sports et de l’Education Physique en vue de contribuer au développement du sport national, le Salon des Sports du Mali (SASMA) est un cadre d’échanges entre les acteurs du secteur des sports, une foire d’expositions sportives sur la pratique et les produits du sport.

C’est également un cadre de débats afin d’apporter la critique dans la gestion, la pratique sportive, bref qui touche tous les aspects du monde des sports au Mali. Au lieu d’encourager et d’accompagner cette initiative des travailleurs de la Direction Nationale des Sports, c’est un forum de plagiat qui est soutenu par certains responsables du département afin que le SASMA disparaisse à jamais donnant du coup le quitus au «FIS» de prendre le relais de l’organisation d’un tel événement, qui réussit à réunir l’ensemble des acteurs du sport pendant trois jours et de débattre des problèmes du sport malien, les équipementiers modernes tout en faisant connaitre les innovateurs du secteur. Quelle méchanceté et quelle honte !

Mieux, un forum est un lieu de discussion sur un thème précis d’un domaine de compétence assorti des recommandations. Mais, il se trouve que le «FIS» va au-delà même d’une discussion car l’organisatrice veut faire exposer les mêmes fédérations que le SASMA réunissait, il y a juste deux mois (3e édition du Salon des Sports du Mali organisée du 28 au 30 Octobre 2016 au Palais des Sports). Aux dernières nouvelles, elle cherchait à avoir les contacts pour les stands utilisés par le SASMA3.

En tout cas les initiateurs du SASMA (Comité syndical de la DNSEP) eux aussi, sont décidés à ne pas baisser les bras pour laisser le sort et la destinée du sport aux mains des «arrivistes» et «opportunistes» aidés par certains responsables du département des Sports pour saboter le SASMA dans le seul but de le faire remplacer par un forum mort-né.

Les organisateurs du SASMA sont décidés à porter l’affaire au niveau de leur central syndicale, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), pour suivre les voies et moyens aboutissant à une plainte contre ceux qui tentent de saboter et plagier le SASMA au vu et au su de tout le monde !

Affaire à suivre…

Comité syndical DNSEP