Les ministres Abdel Karim Konaté du commerce, Porte-parole du gouvernement, Malick Alfousseini de l’énergie et de l’eau et Thièrno Oumar As Diallo étaient hier face à la presse hier. Il s’agissait pour eux de faire le point des grandes décisions prises lors du conseil des Ministres du Mercredi 03 Mai 2017. Parmi celles-ci figurent certaines préoccupations inscrites dans le programme d’urgence sociale du président de la République IBK. Il s’agit entre autres de : l’électrification des différents chefs-lieux de cercles, le transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale, et enfin, les grands travaux de construction des routes en cours.

Le premier point exposé était relatif à l’électrification de tous les chefs-lieux de cercles. Cette communication écrite selon le Ministre Malick Alfousseini entre dans le cadre du programme d’urgence sociale du président IBK. Environ 450 milliards seront injectés dans ce projet entre 2017 et 2020. Ce qui devrait permettre de réduire le déséquilibre entre milieu urbain et rural. L’ensemble des chefs lieu de cercles sera fournie en électricité et en eau par la société EDM Sa a-t-il dit.

Il a aussi mis un accent particulier sur la promotion de l’énergie renouvelable. Tous les financements sont mobilisés, et un dispositif sera mis en place pour sa mise en œuvre. Le renforcement des moyens de production d’EDM Sa sera assuré afin d’assainir la gestion financière.

Le second intervenant, à savoir, le Ministre des affaires religieuses et du culte Thièrno Oumar As Diallo a rappelé que le transport aérien des pèlerins de la partie gouvernementale concerne plus de 2000 (deux mille) personnes. Il sera assuré par les compagnies «Egypt Air» et «AMASSER». Le marché est estimé à 2 milliards de FCFA. Sur un total de plus de 13 mille, les agences privées détiennent 10 mille. Occasion pour le Ministre Diallo de lever toute équivoque : « il n’y a pas d’antagonisme entre l’Etat et les agences privées». Un bref rappel a permis de savoir que de 2013 à nos jours, le coût du pèlerinage a considérablement baissé : de 2.956.000. FCFA en 2013 à 2.370.000 en 2017. Toute chose à l’actif du président IBK a-t-il dit.

Le Ministre du commerce Abdoul Karim Konaté dit Ampé a, quant à lui, abordé les grands chantiers e construction des routes en cours avec le démarrage de 5 en ce mois de Mai. Il s’agit de l’axe Banconi –Diallakorodji –Safo –Nonsombougou de 56 Km lancé hier Mercredi ; Kangaba-Dioulafondo dont le lancement est prévu le 06 Mai 2017 ; Kayes –Sadiola le 08 Mai prochain. Yanfolila –Kalana…

Toumani Coulibaly