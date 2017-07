Oumar Mariko, encore lui. Comme à ses habitudes, l’ancien leader estudiantin ne manque jamais les occasions de s’illustrer pendant les mouvements de masse. Très effacé au départ, il a fini par se mettre en exergue au fil des différents épisodes de la série de manifestations initiée par la Plateforme ‘An te An bana’ où il se hisse désormais en tête du peloton.

Seulement voilà : le président du parti SADIn selon toute évidence, a rejoint le combat par solidarité de circonstance, et pour cause. ‘An te an bana’ défend entre autres la constitution de 1992 qui, selon certains de ses animateurs, a été écrite au sang des martyrs de la dictature. Ce n’est visiblement pas la dimension qu’Oumar Mariko donne à son engagement, lui qui avait au contraire aidé les putschistes du Cnrdre à fouler aux pieds les fondements de la démocratie malienne qu’il avait du reste contribué à asseoir. Notons au passage que dans la foulée du coup d’Etat du 22 mars 2012 la même constitution avait été bel et bien suspendue sur instigation du même député de Kolondieba, entre autres conseillers de Sanogo et compères. Une incohérence parmi tant d’autres caractéristiques de la nature des liens entre les diverses composantes de la Plateforme.

30 généraux Maliens à l’école de l’opulence

Une trentaine d’officiers supérieurs triés sur le volet, selon des sources dignes de foi, ont été admis à des vacances aristocratiques gracieusement pris en charge par un membre très influent de la famille présidentielle. Au fait, ils n’en sont pas les bénéficiaires directs, mais ils sont quand même dispensés des frais de vacance de leurs enfants, lesquels n’avaient jadis jamais rêvé de pareille opulence. Nos sources ne pipent mot sur les pays de destination de cette colonie exceptionnelle de vacance, mais la démarche, selon toute évidence, est motivée par une volonté de consolider les rapports entre le sommet du pouvoir et les hauts gradés de l’armée. Elle peut tout aussi bien produire l’effet inverse, au regard des envies et jalousies qu’elle est susceptible de susciter dans les rangs de ceux qui n’en ont pas bénéficié. C’est apparemment le cas à en croire notre source qui fait état par ailleurs du bruit assourdissant de grincements de dents du côté de nombreux grincheux.

Source le TEMOIN

